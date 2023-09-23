جنرال: القوات الأوكرانية تخرق صفوف الروس في الجنوب

كييف (أوكرانيا): خرق الجيش الأوكراني خطوط القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد جنرال يقود الهجوم المضاد هناك وسائل إعلام أمريكية نهاية الأسبوع الحالي، فيما تصر كييف على أنها تتقدّم في منطقة زابوريجيا.

أطلقت أوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة أراض تحتلها القوات الروسية في حزيران/يونيو.

وكان التقدّم أبطأ من المتوقع نظرا إلى انتشار الألغام في المنطقة، لكن كييف أعلنت في الأسابيع الأخيرة تحقيق تقدّم استراتيجي في منطقة زابوريجيا.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي لشبكة “سي إن إن”: “على الخاصرة اليسارية (قرب قرية قربوف) حققنا اختراقا ونواصل التقدّم”.

وأقر بأن التقدّم أبطأ مما كانت تأمل به أوكرانيا.

وأضاف في المقابلة مع “سي إن إن”: “ليس بالسرعة التي توقعناها، ليس مثل أفلام الحرب العالمية الثانية”، لكنه شدد على أهمية “عدم خسارة هذه المبادرة”.

وأعلنت كييف الشهر الماضي تحقيق انتصار استراتيجي عندما استعادت قرية روبوتين الجنوبية.

(أ ف ب)