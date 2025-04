جنوب إفريقيا تطالب “العدل الدولية” بتدابير إضافية بحق إسرائيل- (بيان)

أمستردام: أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي تلقيها، الأربعاء، طلبًا عاجلاً من دولة جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وهذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وقالت المحكمة في بيان، إن “دولة جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً اليوم، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون ثان 2024 وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/ شباط 2024 في القضية المرفوعة ضد إسرائيل والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

NEWS: South Africa today filed an urgent request for the indication of additional provisional measures and the modification of the #ICJ ’s Order of 26 January 2024 and decision of 16 February 2024 in the case #South Africa v. #Israel https://t.co/PhMvxMhno4 pic.twitter.com/xU5DszvAzQ

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 6, 2024