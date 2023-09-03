جنوب أفريقيا: تحقيقنا لم يجد أدلة على شحن أسلحة لروسيا

جوهانسبرج: قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم الأحد إن تحقيقا في ما أثارته الولايات المتحدة عن أن سفينة روسية نقلت أسلحة من جنوب أفريقيا إلى روسيا في أواخر العام الماضي خلص إلى عدم وجود أدلة على ذلك.

وأضاف رامابوسا في خطاب إلى الأمة “ثبت أن جميع المزاعم عن إمداد روسيا بالأسلحة غير صحيحة”.

وتابع “لم يُمنح أي تصريح لتصدير الأسلحة ولم تصدَّر أي أسلحة”.

وأثار السفير الأمريكي لدى جنوب أفريقيا روبن بريجيتي هذه الاتهامات، التي تسببت في خلاف دبلوماسي، خلال مؤتمر صحفي في مايو أيار قال فيه إن سفينة الشحن الروسية “ليدي آر” شحنت أسلحة من قاعدة بحرية بالقرب من كيب تاون في ديسمبر كانون الأول.

وأثارت هذه الاتهامات تساؤلات بشأن موقف جنوب أفريقيا المعلن المتمثل في عدم الانحياز فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف من عقوبات غربية محتملة.

وسارع المسؤولون في جنوب أفريقيا لرفض هذه الاتهامات وأجرت حكومة رامابوسا تحقيقا مستقلا قاده قاض متقاعد.

(رويترز)