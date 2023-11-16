جنوب أفريقيا تدعو الجنائية الدولية إلى التحقيق فى جرائم حرب مشتبه بارتكابها فى غزة

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في القصر الملكي في الدوحة أمس

الدوحة/جوهانسبرج: دعت جنوب أفريقيا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى التحقيق في جرائم حرب يشتبه بارتكابها من قبل إسرائيل بقطاع غزة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، خلال زيارة إلى قطر مساء أمس الأربعاء إن جنوب أفريقيا إلى جانب الكثير من الدول الأخرى، “تمضي في إجراء الإحالة، لأننا نعتقد أن جرائم حرب قد ارتكبت” في غزة.

وقال إن الجرائم ارتكبت “في الوقت الحاضر”، مستشهدا بمستشفى الشفاء كمثال.

ودعت جنوب أفريقيا العديد من الدول لزيادة الضغوط على إسرائيل، التي قال إنها اعتادت على عدم اتباع أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتقصف إسرائيل أهدافا في قطاع غزة منذ أسابيع، ردا على هجمات شنتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل فيها 1200 شخص.

واستُشهد أكثر من 11 ألف شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتقارير رسمية.

ومع ذلك، تقول إسرائيل إنها يجب أن تقضي على حماس من أجل حماية شعبها وتتهم مسلحين فلسطينيين باستخدام الفلسطينيين المدنيين في غزة كدروع بشرية.

ووفقا لمسؤول عسكري إسرائيلي لم يتم الكشف عن هويته اليوم الخميس، عثرت القوات الإسرائيلية على مراكز تحكم لحماس في مستشفى الشفاء.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أشار بالفعل إلى أن المحكمة الجنائية تحقق في جرائم محتملة على كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

(د ب أ)