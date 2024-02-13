سياسة | دولي

جنوب أفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

13 - فبراير - 2024

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جوهانسبرج: قالت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

وتعتزم إسرائيل توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)

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  1. يقول محمد علي:
    فبراير 13, 2024 الساعة 2:11 م

    بعد قرار العدل الدولية كل دولة تساعد إسراءيل
    عسكريا وماديا سيدان المشاركة بجريمة الإبادة الجماعية.

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  2. يقول مراقب:
    فبراير 13, 2024 الساعة 2:19 م

    تجري في القاهرة مفاوضات صعبة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة، تحت رعاية مصرية قطرية أميركية، بضغوط دبلوماسية كبيرة على كل من إسرائيل وحماس وتحت وطأة هجوم كارثي وشيك على مدينة رفح جنوبي غزة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين. الاجتماع يركز على صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، مع ضمانات أن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم للحرب.

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  3. يقول جميل الحاج:
    فبراير 13, 2024 الساعة 2:34 م

    ما تقوم به أمريكا و بريطانيا و فرنسا و “غيرها” مجرد مسرحية هزلية حتى تنهي إسرائيل من عملها, تماما كما حصل مع العملية البرية في رمتها, ضلوا يقولون أنهم ضد و ينددون ويتوعدون, ومالذي حصل؟!, لم يتبقى من قطاع غزة إلا رفح و غدا سنعلم أنها سقطت منذ شهر ونحن مازلنا نندد ونهدد.

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  4. يقول ابو خليل:
    فبراير 13, 2024 الساعة 5:38 م

    كل الاحترام للحكومة و شعب جنوب أفريقيا التي تتعرض لحمله مسعوره في الغرب بسبب موقفها الإنساني و القانوني ضد الاباده الجماعيه في فلسطين بشكل همجي ارهابي من قبل الاحتلال العنصري الغير قانوني و المدعوم من اميريكا رأس الارهاب و المذابح في العالم و غيرها من الحكومات الغربيه المنافقه. يجب علي الحكومات العربيه الارتقاء لمسؤلياتها و التعاون و دعم جنوب أفريقيا في مسارها القانوني العادل و الضغط بكل الوسائل المتاحه علي اميريكا و الغرب

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  5. يقول نسيم القطبي/ كندا:
    فبراير 13, 2024 الساعة 6:21 م

    أسمع جعجعة و لا أرى طحينا.

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  6. يقول حنظلة 🇵🇸:
    فبراير 13, 2024 الساعة 8:02 م

    للأسف جنوب إفريقيا تحمل القضية وحدها في حين لم يجرأ البعض على أستدعاء سفيره من تل أبيب ولو لتشاور رغم العدد المهول من الشهداء من الأطفال والنساء من بني جلدتهم والدمار الشامل في غزة.

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  7. يقول alaa:
    فبراير 14, 2024 الساعة 8:13 ص

    محكمة مايسمي العدل لم ولن تعدل –هل شاهد احد حكم علي اي دولة كبري مثل امريكا عندما القت قنابلها النووية وقتل ملايين البشر — هل حكمت علي انجلترا لقتلها وحتلالها لدول كثيرة وسرقت خيراتها او فرنسا مثلا– والان الكيان المحتل — بماذا حكمت–

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  8. يقول محمود:
    فبراير 14, 2024 الساعة 1:52 م

    وهل سترد اسرائيل على المحكمة الدولية ما دامت واشنطن تدعمها؟

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