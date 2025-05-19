رياضة | كرة قدم عالمية

جنوب أفريقيا تهزم المغرب وتفوز بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما

19 - مايو - 2025

القاهرة: توج منتخب جنوب أفريقيا بلقب كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 عاما، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي 1/صفر، في  المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت الأحد بالقاهرة.

وثأر المنتخب الجنوب أفريقي لخسارته في المناسبة الوحيدة التي جمعت الفريقين في النهائي من قبل، وبالتحديد في نسخة عام 1997، حينما فاز المنتخب المغربي بنفس النتيجة ليحقق لقبه الوحيد في تاريخه بالبطولة.

وسجل جوميليمو ليفي كاكينا هدف المباراة الوحيد لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 70، ليمنح فريقه اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فاز في قبل النهائي على نظيره النيجيري 1/صفر، فيما فاز المنتخب المغربي على نظيره المصري مستضيف البطولة بنفس النتيجة.

وفاز المنتخب النيجيري بالمركز الثالث، بعدما تغلب على منتخب مصر 1/4 بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1 في المباراة.

وستشارك المنتخبات الأربع الأولى في البطولة، جنوب أفريقيا البطل والمغرب الوصيف ونيجيريا الثالث ومصر الرابع في بطولة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاما التي ستقام في تشيلي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

(د ب أ)

  1. يقول ناصر:
    مايو 19, 2025 الساعة 11:16 ص

    عنوان مستفز، الأمر يتعلق فقط بمباراة كرة قدم بين منتخبي الشبان

    1. يقول ابن الوليد. المانيا.:
      مايو 19, 2025 الساعة 1:35 م

      المقال من مصر.. لأن ..
      .
      المغرب هزم مصر..
      .
      في نصف النهائي.. 😆

  2. يقول ملاحظ...:
    مايو 19, 2025 الساعة 3:23 م

    عنوان غريب لمقال يتحدث عن كرة القدم.
    الانطباع الأولي بعد قراءة العنوان ان المقال يتحدث عن حرب.
    لكن ادا عرف السبب بطل العجب.

