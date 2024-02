جنوب إفريقيا: إسرائيل تنتهك قرارات محكمة العدل الدولية- (فيديو)

جوهانسبرغ: قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن إسرائيل تنتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة هجماتها في غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس.

وأعربت عن اعتقادها أن “ما يحدث في غزة والضفة الغربية، وفي رفح مؤخرا يؤكد الادعاءات التي قدمناها إلى محكمة العدل الدولية بأن الإبادة الجماعية تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكدت أن ما يثير القلق حقا هو أن العالم سمح لإسرائيل بتجاهل هذه القرارات ولم يتخذ أحد أي تدابير، مثل نشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين الأبرياء.

كما أدانت “الجرائم الإسرائيلية” ضد الصحافيين، حيث قالت “لو قُتل أكثر من 170 صحافيا في نزاع بإفريقيا، فإنني أتخيل أن العالم كله ووسائل الإعلام ستتحدث عن ذلك، لكنه يعتبر مقبولا عندما تقوم إسرائيل بذلك”.

South Africa’s Minister of International Relations and Cooperation, Naledi Pandor, asserts that Israel’s recent actions serve to validate South Africa’s position presented to the International Court of Justice (ICJ). pic.twitter.com/xvtMSIdu18

