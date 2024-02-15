سياسة | دولي

جنوب إفريقيا: إسرائيل تنتهك قرارات محكمة العدل الدولية- (فيديو)

منذ 29 دقيقة

وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور

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جوهانسبرغ: قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن إسرائيل تنتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة هجماتها في غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس.
وأعربت عن اعتقادها أن “ما يحدث في غزة والضفة الغربية، وفي رفح مؤخرا يؤكد الادعاءات التي قدمناها إلى محكمة العدل الدولية بأن الإبادة الجماعية تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت أن ما يثير القلق حقا هو أن العالم سمح لإسرائيل بتجاهل هذه القرارات ولم يتخذ أحد أي تدابير، مثل نشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين الأبرياء.
كما أدانت “الجرائم الإسرائيلية” ضد الصحافيين، حيث قالت “لو قُتل أكثر من 170 صحافيا في نزاع بإفريقيا، فإنني أتخيل أن العالم كله ووسائل الإعلام ستتحدث عن ذلك، لكنه يعتبر مقبولا عندما تقوم إسرائيل بذلك”.


وحتى الخميس، استشهد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة 28 ألفا و663 فلسطينيا وأصيب 68 ألفا و395، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

 (وكالات)

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