جنوب إفريقيا: إسرائيل لا تنفذ قرارات “العدل الدولية”

جوهانسبرغ: أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، أن إسرائيل لا تنفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.
وقال رامافوزا في تصريحات صحافية إن “إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص”.
وأشار إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارًا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية وسبل منع وقوع حوادث جديدة.
وأضاف: “هناك قضية أخرى مثيرة للقلق وهي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء الماضي أن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
(وكالات)
اين الامة العربية واين الامة الاسلامية . ايعقل ان تنتهك حرمات المسلمين في شهر رمضان المعظم؟
أعتقد أننا كأمة عربية في هذه الأوقات العصيبة, أحوج ما نكون لمراجعة شاملة لمسلّمات تبنينها بكثير من السذاجة, فمثلا بماذا نفعت فلسطين, حركات جنوب إفريقيا
ليس هناك شك،إسرائيل لا تنفذ القرارات الدولية منذ انشائها، هذا اكتشاف مهم من طرف جنوب افريقيا.
رئيس جنوب أفريقيا المسيحي يدافع ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني بدون كلل وبشتى الوسائل.ورؤساء الدول العربية والاسلامية ساكتون ويسنكرون أعمال إسرائيل أمام عدسات الكاميرات فقط…مليار مسلم … لو مليار بصقة على إسرائيل لغرقت هذا الكيان…..لا حول ولا قوة الا بالله
اي أمة تتحدثون العربية ؟ لدور لبني عربان كانوا أقوياء ايام السيف والرمح أما الآن فصاروا أقوياء ببضراريعهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنوب إفريقيا: إسرائيل لا تنفذ قرارات “العدل الدولية” لماذا تنفذ إسرائيل قرارات العدل الدولية لو كانت تعلم ان في عقاب لنفذة قرارات العدل الدولية إسرائيل لم تنفذ أي قرارات صدره من المحافل الدولية عندما دولة تقتل وتدمر وتعربد هي ومعها العالم المتحضر صاحب نظرية الدفاع عن حقوق الانسان والحيوان والطفل والنساء والشواذ و البلطجة العالمية ويمدوها ب المال والعتاد بعد كل هذا لماذا تنفذ قرارات العدل الدولية هذا عار إذا نفذه. علينا عدم الانتظار هذا العالم لا يفهم غير منطق القوة عندك قوة انت مسموع حتى الأطرش يسمعك.
و هل نفذت قرار واحد من منظمة الأمم المتحدةو حتى من مجلس الأمن و خاصة 242 و 194 …..؟؟؟؟إذا الصهاينة خارجين عن القانون و لا حق لهم في كل ما يتمتع به من يحترم هذا القانون …. قيل في الأثر ” ما بني على باطل فهو باطل ” الصهاينة حالهم هذا ….و سيدفعون ثمن باهظ حتما و المؤشرات بدأت تظهر للعيان ….
الشو الاعلامي، جنوب افريقيا، تحاول استغلال القضية الفلسطينية للانتقام من إسرائيل التي كانت تدعم نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ولم تنجح محاولاتها، بل ادت لقرارات هزيلة من المحكمة الدولية والى فقدان الاونوروا للتمويل الدولي بعد الدور الذي لعبته في الملفات التي توصلت بها المحكمة الجنائية الدولية. سؤال لجنوب افريقيا والمطبلين لها، هل تستطيع جنوب أفريقيا أن تقدم الطعام والدواء الى غزة؟ هل يمكنها ان تدعم تمويل الاونوروا؟؟؟ هذا حال العرب يعتقدون ان كل ما يلمع ذهب