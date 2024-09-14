جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

بريتوريا: أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الجمعة أن بلاده مصممة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.
ورفعت جنوب افريقيا القضية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مؤكدة أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس الدامي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وقال رامابوزا للصحافيين عندما سئل عن القضية “نحن عنيدون”، مؤكدا تصميمه “على المضي قدما في قضيتنا”.
ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها.
وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه “وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات”.
وتابع “نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن”.
وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
(أ ف ب)
ليس تعاطفا ولا شفقة، بل وحدة مصير.
الملونون حول العالم يستشعرون خطر وغطرسة سيادة الرجل الأبيض وعنجهيته واستهزاءه بحياة البشر الملونين من غير البيض. ذاق الأفارقة مرارة هذا الشعور، ويعلمون يقينا ان السيادة الغربية هي سيادة عنصرية مبنية على التفوق الأبيض، فلا فرق بين ليبرالية بايدن العنصرية الخفية وبين عنصرية ترامب الجلية. كلاهما يؤمنان بتفوق العرق الأبيض. وبأنّ باقي الشعوب عبيد للرجل الأبيض لاقيمة لهم. الاف الشهداء من غير البيض في غزة لا قيمة لهم عند الرجل الأبيض ووكلاءه.
جنوب افريقيا تفعل ذلك بدافع حقيقي، مصلحة ذاتية، هم يدافعون عن انفسهم بدفاعهم عن ملوني غزة. كما يفعل العالم الأبيض العنصري بدافعه المستميت عن المستوطن البولندي نتنياهو والأوكراني سموتويش وغيرهم من بيض أوروبا.
هذه هي وحدة الساحات ووحدة المصير
العالم يواجه سيادة وعنصرية وعنجهية التفوق الأبيض باشكاله المختلفه، الليبرالي منها والفاشي.
شكرا جنوب افريقيا.
ودعاءنا لكم الله يعينكم!
كم تمنيت أن يكون لعربان التطبيع عربان الخزي والعار أن تكون لهم شهامة هذا الإفريقي الذي لا هو مسلم ولا هو عربي
رجل عند كلمته وليس مثل اصحاب مقوله مسافه السكه
شكرا دولة جنوب أفريقيا 🇿🇦 والذل والعار وبئس المصير للمطبيعين والصهاينة العرب والغرب
تعلمنا ان بلاد العرب اوطاني من الشام لبغداد… واتضح ان بلاد العرب من جنوب افريقيا لبوليفيا…
الجنوب الافريقي : اخ الغزاوي الذي لم تلده امه.
لن يفرح مطبعي إفريقيا بذلك و سيستميتون بالدفاع عنها
عاشت جنوب افريقيا ذخرا و ملاذا للعرب والمسلمين