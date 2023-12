جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة- (تغريدة)

لاهاي: قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

ICC PRESS RELEASE: The Republic of South Africa institutes proceedings against the State of Israel and requests the Court to indicate provisional measures https://t.co/MMpqoheUtk pic.twitter.com/oeWLtKx4fL

— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) December 29, 2023