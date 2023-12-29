سياسة | دولي

جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة- (تغريدة)

منذ 40 دقيقة

محكمة العدل الدولية

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لاهاي: قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.
وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

إسرائيل ترفض الدعوى

من جهتها رفضت إسرائيل الدعوى، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين”.

(وكالات)

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  1. يقول تيسير:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 6:28 م

    موقف حكومة جنوب إفريقيا ، داعم وأفضل من موقف اغلب الدول العربية والإسلامية . اكثر الله من امثالهم.

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  2. يقول عمر علي:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 6:34 م

    نتمنى أن تهتم جامعة الدول العربية وكافة اعضائها كما تهتم جنوب أفريقيا بمآسي فلسطين وخاصة عمليات التطهير العرقي الاسرائيلية في غزة.

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