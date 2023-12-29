جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة- (تغريدة)

لاهاي: قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.
وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
ICC PRESS RELEASE: The Republic of South Africa institutes proceedings against the State of Israel and requests the Court to indicate provisional measures https://t.co/MMpqoheUtk pic.twitter.com/oeWLtKx4fL
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) December 29, 2023
PRESS RELEASE: #SouthAfrica institutes proceedings against #Israel and asks the #ICJ to indicate provisional measures https://t.co/WedDXvtBD4 pic.twitter.com/VCCDyORrLy
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) December 29, 2023
إسرائيل ترفض الدعوى
من جهتها رفضت إسرائيل الدعوى، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين”.
(وكالات)
موقف حكومة جنوب إفريقيا ، داعم وأفضل من موقف اغلب الدول العربية والإسلامية . اكثر الله من امثالهم.
نتمنى أن تهتم جامعة الدول العربية وكافة اعضائها كما تهتم جنوب أفريقيا بمآسي فلسطين وخاصة عمليات التطهير العرقي الاسرائيلية في غزة.