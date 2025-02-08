جنوب إفريقيا تدين “حملة تضليل” بعد قرار ترامب تجميد المساعدات

جوهانسبرغ: دانت جنوب إفريقيا السبت ما اعتبرته “حملة تضليل” بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بتجميد المساعدات للبلاد بسبب قانون لمصادرة الممتلكات يعتبره تمييزا بحق المزارعين البيض.

وقالت الحكومة “نحن قلقون بشأن ما يبدو أنه حملة من التضليل والدعاية تهدف إلى تشويه صورة أمتنا العظيمة”.

تعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، اذ تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات المحافظين ولا سيما إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا وهو من أقرب مستشاري ترامب.

ورأت بريتوريا أنه “من المخيب للآمال أن نلاحظ أن مثل هذه الروايات يبدو أنها وجدت استحسانا بين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إنها “أخذت علما” بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، لكنها أضافت “من المثير للقلق الشديد أن الافتراض الأساسي لهذا الأمر يفتقر إلى الدقة الواقعية ويفشل في الاعتراف بالتاريخ العميق والمؤلم لجنوب إفريقيا من الاستعمار والفصل العنصري”.

وأضافت الوزارة “من عجيب المفارقات أن الأمر التنفيذي ينص على منح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة لمجموعة في جنوب إفريقيا تظل من بين الأكثر امتيازا اقتصاديا، بينما يتم ترحيل الأشخاص الضعفاء في الولايات المتحدة من أجزاء أخرى من العالم وحرمانهم من اللجوء على الرغم من الصعوبات الحقيقية”.

