جنوب إفريقيا تقول إن أمريكا لم ترد على محاولات لبحث قطع المساعدات عنها

جوهانسبرغ: قال وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة لم ترد على محاولات لمناقشة الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بقطع المساعدات عن البلاد لكن الصين تعهدت بالدعم.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية الأمريكية لجنوب إفريقيا هذا الشهر، مشيرا إلى عدم موافقته على سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن أمام محكمة العدل الدولية.

وقال لامولا في مقابلة مع رويترز في جوهانسبرغ “رغم كل محاولاتنا من خلال بعثتنا في واشنطن للتواصل والتفاوض رسميا… فإننا ننتظر ردود الفعل والاستجابة. ونأمل أن يجدوا الوقت… لإجراء المناقشة معنا”.

وأضاف لامولا أن جنوب إفريقيا تعمل على ترتيب اجتماعات ثنائية لحشد الدعم مع عدد من الدول ومنها الصين.

وقال الوزير إن الصين قالت إنها “تتضامن معنا ومستعدة لتقديم الدعم فيما يتعلق بأي علاقات تجارية أو تحديات تستطيع التعامل معها”.

(رويترز)