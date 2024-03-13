سياسة | دولي

جنوب إفريقيا تهدد باعتقال مزدوجى الجنسية ممن يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي حال عودتهم للبلاد

13 - مارس - 2024

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور تتحدث عن قضية الإبادة الجماعية في مسجد القدس، في كيب تاون، فبراير الماضي

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جوهانسبرغ: كشفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، عن استعداد بلادها لاعتقال مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين يخدمون في قوات الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى البلاد.

ونقل موقع “آي 24” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن باندور قولها: “لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير أولئك الذين هم من جنوب إفريقيا، والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلي أو في صفوفه؛ نحن مستعدون – عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم”.

كانت جنوب إفريقيا رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير المنصرم ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وحذرت بريتوريا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل، في حين أدان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا مجدداً الصراع ووصفه بأنه “إبادة جماعية”.

وقالت وزارة الخارجية في جوهانسبرغ إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك”.

وأكدت الوزارة أن “مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمحاكمة في جنوب إفريقيا”.

(وكالات)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 13, 2024 الساعة 7:33 م

    Megalo congratulations for this drastic declaration & action against Savage hypocritical brutal Zionism colonizers
    Well done well done
    This is SEMANTIC praxy

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  2. يقول طارق المعيوف:
    مارس 13, 2024 الساعة 8:01 م

    تهدد ؟؟؟!!!!!!!!

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  3. يقول عبدالله:
    مارس 13, 2024 الساعة 8:15 م

    وبالنسبة للعرب سيتم استقابلهم استقبال الابطال تعبيرا عن شكرهم لما فعلوه باخوتنا

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  4. يقول محمد السبيعي:
    مارس 13, 2024 الساعة 8:38 م

    سبحان الله ، يأتون من كل مكان للقتال ضد فئة قليلة من المسلمين! أين نحن، 31000 مسلم قد ذبح و70000 قد جرح دون اليتامى والأرامل والمنازل والمساجد المدمرة، والكل يتفرج إلا هم من يأتون من دول عدة! والله من اسوأ تاريخ يمر على المسلمين وصمتهم…

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  5. يقول الكروي داود النرويج:
    مارس 13, 2024 الساعة 11:38 م

    هناك عشرات الآلاف من الصهاينة الأوروبيين يقاتلون بفلسطين الآن !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  6. يقول الطاهيري:
    مارس 14, 2024 الساعة 3:11 ص

    و ما الفائدة من اعتقالهم بعد أن قتلت إسرائيل الالاف من الفلسطينيين ، و دمرت غزة؟ انتظروا حتى يعودوا !! الكفر ملة واحدة.

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  7. يقول Robert mogaby:
    مارس 14, 2024 الساعة 1:15 م

    هذه المرأة فيها من النخوة والشجاعة مايفتقر اليه العرب

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