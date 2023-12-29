جنوب افريقيا ترفع دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل عائلات تحت الأنقاض… و«القسّام» تقتل 10 جنود من المسافة صفر

غزة – «القدس العربي» ووكالات: سقط عشرات الشهداء الفلسطينيين في غزة، أمس الجمعة، بسبب القصف الإسرائيلي، في وقت طلبت فيه جنوب أفريقيا إجراءات ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وبالتزامن أعلنت كتائب «القسام» قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر.

وقال سكان إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت جنوب القطاع وسوّت المنازل بالأرض ودفنت تحتها الأسر التي كانت نائمة.

وبعد غارة عنيفة على منزل في مدينة رفح استشهد 20 فلسطينيا وأصيب نحو 55 آخرين بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غارات أخرى على مخيم النصيرات استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون.

فيما استهدفت شقة سكنية في مخيم المغازي، ما أسفر عن 8 شهداء.

كما أفادت وكالة «صفا» باستشهاد 8 في قصف استهدف منزل عائلة العمور في بلدة الفخاري جنوبي شرقي خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفا و507 شهداء، و55 ألفا و915 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن «187 شهيدا و312 إصابة في قطاع غزة هي حصيلة الـ24 ساعة الماضية».

في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن هناك أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود جراء العدوان.

وبيّن أن 800 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

وزاد: نعتقد أن أكثر من 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض.

وقدمت جنوب أفريقيا طلباً إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفتها بأنها «أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني» في قطاع غزة، وفق ما أعلنت المحكمة الجمعة.

وأكّدت جنوب أفريقيا أن «أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين»، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وأشارت إلى أنه «بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».

وتعليقا على هذا الاتهام، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات على منصة «إكس» إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا والطلب الذي تقدمت به» أمام محكمة العدل في لاهاي.

ميدانيا، قال مصدر قيادي في كتائب القسّام إن مقاتليها نفذوا مساء الجمعة كمينا شرق حي التفاح شرقي قطاع غزة، أسفر عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وقتل 10 جنود من نقطة صفر، في حين أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط، وإصابة أكثر من 20 جنديا خلال 24 ساعة.