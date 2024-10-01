جنوب لبنان: دولة الاحتلال في مستنقع التوغل

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية في مناطق متعددة متاخمة لجنوب لبنان، وشنّ سلسلة غارات وُصفت بالمحدودة والموضعية ذات الأهداف المحددة، فضلاً عن إجراءات أخرى عسكرية، وهذه وسواها تشير إلى بدء المراحل الأولى من توغل إسرائيلي بري لا يلوح أن أغراضه تقتصر على ما يعلنه الاحتلال حول دفع قوات «حزب الله» بعيداً عن الحدود.

ورغم حرص ساسة دولة الاحتلال على التشديد بأن التوغل محدود النطاق وقصير الأمد، فإن تجارب الماضي أثبتت أن التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان سنة 1982 بدأ تحت صفة «المحدود» أيضاً لكنه امتدّ إلى 18 سنة من الاحتلال الإسرائيلي. هذا عدا عن حقيقة أنّ منطق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في إدارة حرب الإبادة ضد قطاع غزة يرجح أن التصعيد وتوسيع رقعة المواجهة وتحويل التوغل إلى اجتياح هي الخيارات الأكثر تفضيلاً لديه.

صحيح بالطبع أن غالبية ساحقة من ساسة إسرائيل، وليس نتنياهو وحده، تحركهم اليوم نشوة القوة والحلم باستعادة قدرة الردع القصوى بعد مجموعة «انتصارات» أمنية متعاقبة تكللت بالنجاح في لبنان، وكانت آخرها ضربة موجعة تلقاها «حزب الله» بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله وقبله استهداف المئات من أعضائه حاملي أجهزة النداء (البيجر). ولكن الصحيح الموازي هو أن واقع موازين القوى العسكرية بين «حزب الله» ودولة الاحتلال لم يتبدل جذرياً، خاصة في إمكانية تفعيل الحزب مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى، وبالتالي فإن جنوب لبنان يظل مستنقع الرمال المتحركة الذي ذاق الجيش الإسرائيلي هزائمه ونكساته في الماضي.

وليس خافياً أن نتنياهو يراهن على محدودية رد الفعل الإيراني، سواء في التورط العسكري المباشر على أي مستوى يحمل طابع مساندة «حزب الله» مباشرة، أو حتى عبر تحريك ما يُعرف باسم «جبهات الإسناد» من اليمن والعراق والميليشيات المذهبية المنتشرة في سوريا. إلا أن الاطمئنان الإسرائيلي إلى صمت طهران، لم يدم طويلا، حيث أطلق الحرس الثوري مساء أمس مئات الصواريخ في اتجاه إسرائيل وحذر من أن رد تل أبيب سيقابله رد من طهران «أكثر سحقا وتدميرا» ويوازى ذلك مع خشية واشنطن وباريس ولندن وعواصم أخرى حليفة للاحتلال، من أن يأخذ الرد الإيراني صيغة مفاجئة تماماً تتمثل في تجاوز الخط الأحمر والذهاب أبعد في تخصيب اليورانيوم إلى 90٪..

وليس خارج حسابات نتنياهو أن إشعال جبهة ثالثة في جنوب لبنان، بعد غزة والضفة الغربية، سوف يضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضع لا تُحسد عليه بين الإصرار على اجترار حقّ دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها، وبين الاضطرار إلى نشر المزيد من حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة، وصولاً إلى استدراج تسخين عسكري مباشر مع طهران.

ولعل أبرز ما يتغافل عنه نتنياهو عامداً هو احتمالات انقلاب التوغل الإسرائيلي إلى فرصة سانحة أمام مقاتلي «حزب الله» لاستعادة المبادرة والنهوض من كبوة النكسات الأمنية وخسران القيادات، والبرهنة مجدداً على أن القتال المباشر وجهاً لوجه وفي ميدان مفتوح خيار آخر مختلف تماماً عن الاستقواء بقاذفات الـF-25 وحروب المسيرات والإرهاب السيبراني والذكاء الاصطناعي.