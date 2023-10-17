جنوب لبنان: مواجهات عنيفة… جيش الاحتلال يتكبد خسائر بشرية وسقوط 4 شهداء فلسطينيين في عملية تسلل

بيروت ـ «القدس العربي»: تخطت المواجهات بين «حزب الله» واسرائيل مزارع شبعا وبات الخط الازرق مسرحاً لتبادل القصف المدفعي والصاروخي علماً أن عملية حزب الله التي قتل فيها وأسر عدداً من جنود قوات الاحتلال.

واللافت عدم اقتصار العمليات على حزب الله بل إن «كتائب القسام» و»الجهاد الإسلامي» انضما منذ العدوان على غزة إلى المواجهات والقيام بعمليات تسلّل وإطلاق صواريخ عبر الحدود اللبنانية الجنوبية، وقد نفّذت مجموعة فلسطينية في الساعات القليلة الماضية محاولة تسلّل لزرع قنبلة في مستوطنة حانيتا واشتبكت مع قوات الاحتلال وسقط لها 4 شهداء.

ومع مرور ساعات النهار، استهدف حزب الله خيمة للقوات الإسرائيلية في داخلها جنود في مستوطنة راميم مقابل بلدة مركبا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وردّت هذه القوات بقصف على خراج بلدات رميش ويارون وعيتا الشعب وراميا.، وسُمعت أصوات رشاشات ثقيلة على الحدود. وأصدر الحزب بياناً جاء فيه «قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباحاً باستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة» وقتل في الجانب الإسرائيلي، شخصان على الأقل.

وجاء في بيان ثانٍ أن «مجاهدي المقاومة قاموا ظهراً باستهداف دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعوا فيها إصابات مباشرة». وبعد الظهر إستهدف الحزب بالاسلحة المباشرة المواقع الإسرائيلية الآتية: زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية وبركة ريشا ونقطة تمركز عسكرية مقابل بلدة راميا، في وقت أفيد عن انفجار 3 صواريخ باتريوت في سماء بلدة كفركلا والطيبة الحدوديتين.

ونعى الحزب في بيان أحد مقاتليه وهو حسين عباس فصاعي من بلدة كونين الذي «ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي» كما نعى عنصرين آخرين هما حسين هاني الطويل «ربيع» من بلدة خربة سلم ومحمد عطوي «أمير كربلا» من بلدة كونين.

وذكرت وكالة «أ ف ب» الفرنسية «أن خمسة من عناصر حزب الله قتلوا في جنوب لبنان، ما يرفع الى عشرة عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد الحدودي بينه وبين إسرائيل، تزامناً مع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. وأعلن حزب الله تباعاً في بيانات منفصلة مقتل خمسة من عناصره، وقال إن كلاً منهم قضى «أثناء قيامه بواجبه الجهادي».

وفي بيانات متلاحقة، أعلن حزب الله عن استهدافه سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية على الأقل، بينها ثكنة برانيت، إضافة الى دبابة وآلية اسرائيليتين. وجاء نعي حزب الله بعدما كان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحاً قتل أربعة أشخاص إثر رصده «خلية إرهابية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة».

ومنذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس، تدور مناوشات متقطّعة عند الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، أسفرت حتى اليوم عن مقتل 18 شخصاً على الأقل من الجانب اللبناني، بينهم مدنيان اثنان ومصور من وكالة رويترز، وخمسة مقاتلين فلسطينيين إضافة الى عناصر حزب الله.

وحضّت قوى غربية عدة على ضبط النفس وحذّرت من توسع النزاع في حال فتح جبهات أخرى مع إسرائيل، خصوصاً من جنوب لبنان. وقد اكتفى حزب الله، الطرف السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، حتى اللحظة بقصف مواقع إسرائيلية حدودية، لكن محللين يرون أنه قد يضطر إلى فتح جبهة جديدة في حال شنّت إسرائيل هجوماً برياً على غزة. وقال وزير «الدفاع» الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد «لا مصلحة لنا في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع».

تل أبيب: قتلى إسرائيليون

من جهتها، لفتت تل أبيب إلى أن صاروخاً مضاداً للدبابات أطلق على أحد مواقعنا على الحدود اللبنانية، وقالت ان المدفعية الاسرائيلية ردّت مستهدفة مواقع إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية. واضافت: «تعرّض جيشنا لنيران أسلحة خفيفة على السياج الحدودي ورد بالمدفعية على مصادر إطلاق النيران». واعترفت مصادر اسرائيلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى بعد استهداف دبابة عسكرية بصاروخ موجّه على الحدود بين لبنان واسرائيل، قبل ان يعلن الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ ثان مضاد للدروع من لبنان تجاه هدف للجيش الإسرائيلي.

وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت صباح الثلاثاء بالقصف الطريق بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوباً، تزامناً مع إطلاق قذائف هاون من جنوب لبنان في اتجاه مستوطنة المطلة، حيث طلب قوات الاحتلال من السكان الدخول إلى الغرف الآمنة يعد سقوط 3 جرحى في صفوفها.

وأرسل جيش الاحتلال رسالة إلى لبنان، حذّره فيها من انخراط حزب الله في الصراع الدائر بين إسرائيل و«حركة حماس». وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس»: «عاجل رسالة إلى الدولة اللبنانية: نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال. إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جداً. يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل «مخربي داعش» في غزة» في إشارة إلى «حركة حماس». وكانت قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلاً ساخناً، بفعل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات بعد تعرض المنازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر.

دور «اليونيفيل»

وفيما يغيب دور الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في الجنوب رغم الدعوات إلى التهدئة وضبط النفس، قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي «خلال الأيام الأخيرة، فتحنا أبوابنا مرات عدة للمدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف، ويوم أمس تحديداً، وكذلك في الأيام السابقة، تم توفير المأوى للمدنيين في أحد مواقع الكتيبة الغانية بالقرب من الضهيرة، ومع ذلك، قد لا يُسمح للأشخاص بدخول مواقع الأمم المتحدة إذا لم يكن هناك تهديد وشيك بالعنف». وذكّر «جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب» وختم «هدفنا الرئيسي هو وقف تصعيد الوضع لتجنب المزيد من نزاعات واسعة النطاق من شأنها أن تعرّض المزيد من الناس للخطر».

على المستوى السياسي والدبلوماسي، تابع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لقاءاته بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، والتقى عدداً من سفراء الدول المشاركة في قوات «اليونيفيل» وطلب منهم المساعدة لتهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية وان تتوقف اسرائيل عن القصف، خصوصاً وان الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

الدبلوماسية التركية

وبعد يوم واحد على زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا باشر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارته بيروت وجال على المسؤولين اللبنانيين بدءاً بنظيره اللبناني وأكد «أن تركيا تعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى وأنها تتضامن مع الموقف المِصري بشأن ما يجري في غزة» وطالب «المجتمع الدولي بأخذ خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967» لافتاً إلى «أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون في جدة».

أما بو حبيب فأكد «أن الاعتداءات الإسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية تخرق القرار 1701 وتؤدي إلى توتر للجبهة بشكل يصعب احتواؤه». وتوجّه الوزير التركي إلى السرايا الحكومية والتقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي شدد على «أن الاولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الاسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان». وجدّد «شكر تركيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة».

أما وزير خارجية تركيا فتحدث «عن تواصل مع الاسرائيليين لحضهم على وقف إطلاق النار وادخال المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على ايجاد حل نهائي للصراع انطلاقاً من حل الدولتين».

بين بري والمعارضة

ولم تغب أجواء الوضع الجنوبي الدراماتيكي عن جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية، بل حضرت في صلبها، من خلال مطالبة عدد من نواب المعارضة وخصوصاً من قوى التغيير وحزب الكتائب بمناقشة تطورات الوضع في غزة والجنوب وإصدار توصية بشأنها. الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أصرّ على إكمال جلسة الانتخاب، وأعلن جهوزيته لعقد جلسة خاصة بذلك، وفُهم أن رئيس المجلس كان يتجنّب حصول توتر داخل الجلسة بين نواب المعارضة ونواب حزب الله على خلفية رفض فتح جبهة في الجنوب. وخلال لقائه رؤساء اللجان النيابية والمقررين، أعلن بري أنه «امام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الاسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان، نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟».

يُشار إلى أن نواب المعارضة عادوا عن مقاطعتهم جلسة انتخاب اللجان بعد عدم حماسة نواب القوات اللبنانية لهذه المقاطعة التي نادى بها نواب الكتائب وقوى التغيير، وكانت الحجة أن هذه الجلسة ينص عليها الدستور ولا يجوز لنا أن نطالب بتطبيق الدستور في مكان ونخرقه في مكان آخر. واستعاض نواب المعارضة عن المقاطعة بتلاوة بيان من قبل النائب أشرف ريفي رفض جرّ لبنان إلى حرب أو تحويله إلى ساحة صراع ومواجهة. وجاء فيه «انطلاقاً من حرصنا على حماية لبنان وشعبه خلال واحدة من أخطر الأزمات التي تمر بها المنطقة وتوشك أن تطال الوطن بكامله، وانطلاقاً من استمرار رفض انتخاب رئيس جمهورية وبالتالي خلو كرسيه، واعتراف الحكومة الصريح بعدم امتلاكها لقرار السلم والحرب كما صرّح رئيسها وعدد من الوزراء فيها، وانطلاقاً من التصريحات المتتالية لمسؤولي دولة إقليمية تريد تحويل لبنان إلى ساحة صراع ومواجهة تفاوض على حسابها وحساب شعبها لتوسيع نفوذها في المنطقة وزجّنا في حرب لا قدرة لنا على تحمل نتائجها، نؤكد نحن، نواب كتل التجدد، والكتائب اللبنانية، والجمهورية القوية، تقدم، خط أحمر، لقاء شمال-3 وبلال حشيمي.

3 أمور

أولاً: موقفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض مرة جديدة إلى الدمار والقتل والتهجير وسفك الدماء بما يتجاوز كل إنسانية، ونطالب المجتمع الدولي بالتالي ممارسة اقصى الضغوط لإيقاف الجرائم ووضع حد للعنف، وتطبيق كل القرارات الدولية، لإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية مستقلة، على اسس الارض مقابل السلام التي كرستها مبادرة السلام العربية المعلنة في نداء قمة بيروت 2002.

ثانياً: يملك لبنان من خلال جيشه وقواه العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر وكل مواطن على الأراضي اللبنانية عند الاعتداء عليه، لكننا نرفض بشكل مطلق جر لبنان إلى حرب سيكون ثمنها غالياً جداً على لبنان، الذي بذل غالياً وما يزال في سبيل القضية الفلسطينية، لكنه يرفض ان يكون وقوداً في نار مصالح دولة أخرى، تحاول تحقيق المكاسب على حساب دم أبنائنا ودمار بلادنا وهي وحلفائها في لبنان كانوا السبب في الانهيار الكامل الذي أصابنا.

ثالثاً: نؤكد ان انتظام العمل في مؤسساتنا هو حاجة ماسة وطارئة في هذه المرحلة بالذات وهذا الانتظام لا يبدأ سوى بانتخاب رئيس جمهورية وفق الأسس الدستورية لنبدأ من بعدها عملية استعادة الدولة وتحصينها».

وختم بيان المعارضة «نحن كنواب في البرلمان اللبناني، وممثلي الشعب والأمة، جئنا نقول لا، لا للحرب، لا لجرّ لبنان نحو الدمار، لا لتحكم أي كان بسيادة لبنان وبقرار الحرب والسلم، لا لإدخالنا في مجهول مغامرات لا مصلحة للبنان فيها. لقد دفع وطننا أثماناً باهظة في الأمس القريب والبعيد نتيجة الصراعات الإقليمية إلى أن تفككت مؤسساته وانهارت مقوماته وهاجر جزء كبير من شعبه».