جنود إسرائيليون أصيبوا بإعاقات دائمة يروون لنتنياهو تفاصيل الجحيم الذي عاشوه في غزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

روى جنود من جيش الاحتلال بعضا مما واجهوه في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إليهم في مستشفى شيبا بمدينة تل أبيب.

وتحدث الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة وخرجوا بإعاقات دائمة، عن معارك شرسة خاضها المقاومون الفلسطينيون، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال.

وقال أحد الجنود الذي يرقد على سرير المستشفى لنتنياهو، إنه كان يعمل في مهمة التوثيق العملياتي برفقة الناطق الإعلامي لجيش الاحتلال. وفي إحدى المهمات بمنطقة جباليا، أطلقت عليهم قذيفة “أر بي جي” أدت لإصابتهم.

جندي آخر روى لنتنياهو تفاصيل إصابته، حيث تلقى مع وحدته العسكرية قذيفة “أر بي جي” خلال وجودهم في أحد المنازل، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابته بجروح خطيرة.

وقال جندي ثالث بُترت قدماه، إنه حارب في قطاع غزة لمدة أسبوعين دون توقف، قبل أن يقعوا في كمين محكم، حيث فخخ عناصر المقاومة الفلسطينية منزلا بداخله نفق، ثم فجّروه بالجنود الإسرائيليين، ما أدى لمقتل 4 منهم وإصابة 5 آخرين بجروح بالغة.