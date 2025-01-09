جنود إسرائيليون يحتجزون صحفياً فرنسياً لفترة وجيزة في سوريا

بيروت: أطلق الجيش الإسرائيلي سراح صحفي فرنسي، يوم الأربعاء، بعد احتجازه لفترة وجيزة في جنوب سوريا.

وكان الصحفي سيلفان ميركادييه، الذي يعمل مع مجلة “ماريان” الفرنسية، بصدد توثيق النشاطات العسكرية الإسرائيلية، عندما تم توقيفه هو ومساعده، وفقاً لما أوردته المجلة.

Hi Everyone,

Today, alongside my fixer Mohammed al Fayyad, I was arrested by the Israeli army in the village of Hamidiye . We were handcuffed and blindfolded, brought to the governorate’s house (muhafaza) and misstreated for more than 4 hours.

We were threatened and humiliated — Sylvain Mercadier (@Sylv_Mercadier) January 8, 2025

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، إن الصحفي اقترب “بشكل كبير” من الجنود عدة مرات، وكرر الأمر يوم الأربعاء. وأضاف أن الجنود قاموا “باحتجازه لفترة قصيرة ثم أطلقوا سراحه بعد التأكد من أنه لا يمثل تهديداً”.

🔴ALERTE INFO « Maltraité pendant plus de quatre heures par l’armée israélienne 🇮🇱». 🚨Le journaliste français Sylvain Mercadier, a été arrêté ce mercredi par l’armée israélienne en Syrie, à la frontière du Golan occupé . 🚨Sylvain Mercadier a décrit son arrestation mercredi… pic.twitter.com/6XmstMQ45F — Les Spectateurs (@SpectateursFr) January 8, 2025

وصرح ميركادييه بأن الجنود الإسرائيليين قاموا بضربه وهو مستلق على الأرض، كما ضربوا زميله محمد الفياض بمؤخرة بندقية على مؤخرة رأسه.

(أ ب)