جنود إسرائيليون يحتجزون صحفياً فرنسياً لفترة وجيزة في سوريا

بيروت: أطلق الجيش الإسرائيلي سراح صحفي فرنسي، يوم الأربعاء، بعد احتجازه لفترة وجيزة في جنوب سوريا.

وكان الصحفي سيلفان ميركادييه، الذي يعمل مع مجلة “ماريان” الفرنسية، بصدد توثيق النشاطات العسكرية الإسرائيلية، عندما تم توقيفه هو ومساعده، وفقاً لما أوردته المجلة.

Hi Everyone,

Today, alongside my fixer Mohammed al Fayyad, I was arrested by the Israeli army in the village of Hamidiye . We were handcuffed and blindfolded, brought to the governorate’s house (muhafaza) and misstreated for more than 4 hours.

We were threatened and humiliated

— Sylvain Mercadier (@Sylv_Mercadier) January 8, 2025