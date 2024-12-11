جنود إسرائيليون يشعلون النار في مدرسة كانت تؤوي نازحين في بيت لاهيا- (شاهد)

“القدس العربي”: أشعل جنود إسرائيليون النار في مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ونشروا مقاطع فيديو توثق الحادثة.
وكانت المدرسة تؤوي مئات النازحين قبل أن يجبر الاحتلال هؤلاء على مغادرتها، تزامنا مع حرب الإبادة على شمال القطاع.
#فيديو | جنود إسرائيليون من الكتيبة 93 في لواء كفير يشعلون النار داخل مدرسة “زيد بن حارثة” في بيت لاهيا والتي كانت تؤوي نازحين، قبل أن يتم اقتحامها وإجبار النازحين على مغادرتها قسرًا. pic.twitter.com/jPTx79KD7j
— سيف القدس SayfAlqudss (@SayfAlqudss) December 11, 2024