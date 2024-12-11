سياسة | عربي | فلسطين

جنود إسرائيليون يشعلون النار في مدرسة كانت تؤوي نازحين في بيت لاهيا- (شاهد)

11 - ديسمبر - 2024

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“القدس العربي”: أشعل جنود إسرائيليون النار في مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ونشروا مقاطع فيديو توثق الحادثة.

وكانت المدرسة تؤوي مئات النازحين قبل أن يجبر الاحتلال هؤلاء على مغادرتها، تزامنا مع حرب الإبادة على شمال القطاع.

 

 

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