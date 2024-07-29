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جنود إسرائيليون يعتدون جنسيا على أسير من غزة ويصيبونه بجروح خطيرة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

مشادة كلامية بين أحد السجانين في سدي تيمان وعنصر من الشرطة العسكرية الإسرائيلية

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القدس: أصاب 10 جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بجروح خطيرة في سجن “سدي تيمان” التابع للجيش، وفق هيئة البث العبرية الاثنين.
ومؤخرا، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن هذا السجن يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين من غزة؛ ما أودى بحياة العشرات منهم.
وقالت هيئة البث: “حادثة غير عادية في سدي تيمان: وصل محققو الشرطة العسكرية هذا الصباح إلى مركز الاحتجاز قرب (مدينة) بئر السبع، كجزء من تحقيق في ظروف سجن فلسطيني من غزة”.
وبعد وصولهم إلى السجن، اندلعت مواجهات بين الجنود والمحققين.

وأضافت: “قال مسؤول عسكري إن التحقيق فُتح بأمر من مكتب المدعي العام العسكري؛ للاشتباه بإساءة معاملة لمحتجز تم نقله إلى المستشفى وعليه علامات إصابات خطيرة، بينها في فتحة الشرج”.
الهيئة زادت بأن “الشرطة العسكرية أوقفت عددا من الجنود في الموقع لاستجوابهم”.
وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم توقيف 10 جنود احتياط.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن مشهد ضباط الشرطة العسكرية وهم يأتون لاعتقال الجنود في مركز الاحتجاز “مخجل جدا”، على حد وصفه.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة؛ حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب.

(الأناضول)

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