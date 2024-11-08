جنود الاحتلال والأطفال…

على شاشة التلفزيون الفرنسي، القناة 5، شاهدت ما يمزق القلب على ما يدور في غزة. شاهدت طفلة لعل عمرها 12 سنة تحمل اختها الصغيرة (لعل عمرها 3 سنوات) وتركض بها، حين التقاها أحد المارة وسألها عما بها وقالت إن أختها تنزف وتحملها إلى أقرب مستشفى غير مهدمة!
مشهد أليم حقاً لما يفعله قصف جنود الاحتلال لإبادة أهل غزة، لكن هذه الطفلة التي تحمل أختها إلى طبيب أو مستشفى غير مهدمة هي الإجابة على حرب الإبادة.. ولا يمكن لمن يشاهد ذلك إلا التأثر، وحتى غير العربي سيتعاطف مع أبناء غزة، وينقم على ممارسات جنود الاحتلال الهمجية.
لستُ شاعر المرأة
كان نزار قباني يرفض تسميته بشاعر المرأة أو “شاعر الحب”، كما كتب شقيقه الدكتور صباح قباني، مؤسس التلفزيون السوري وبعدها سفير سوريا في الولايات المتحدة الأمريكية طوال سبعة أعوام. وهذه قصيدة أرسلها لي نزار من مدريد حيث كان يعمل في السفارة السورية طوال أعوام، وهي قصيدة من أرقى رسائل الحب، وأرسلها لي بخط يده ومُشكّلة وأنشرها هنا وهي بعنوان “خمس رسائل إلى أمي”:
صباح الخير.. يا حلوة/ صباح الخير يا قديستي الحلوة../ مضى عامان يا أمي/ على الولد الذي أبحر/ وخبأ في حقائبه/ صباح بلاده الأخضر/ وأنجمها وأنهُرَها.. وكل شقيقها الأحمر/ وخبأ في ملابسه/ طرابيناً من النعناع والزعتر/ وليلكة دمشقية..
يتابع نزار قباني رسائله/ القصيدة إلى أمه ويكتب:
أنا وحدي/ وخان سجائري يضجر/ ومني مقعدي يضجر/ وأحزاني عصافير/ تفتش بعد عن بيدر/عرفت نساء أوروبا/ عرفت عواطف الإسمنت والخشب/ وطفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر/ ولم أعثر/ على امرأة تمشط شعري الأشقر/ وتحمل في حقيبتها/ إليَّ عرائس السكر/ وتكسوني إذا أعرى/ وتنشلني إذا أعثر/ أيا أمي.. أيا أمي../أنا الولد الذي أبحر/ ولا زالت بخاطره/ تعيش (عروسة السكر) فكيف.. فكيف يا أمي غدوت أباً ولم أكبر..
يتابع نزار قباني قصيدته إلى أمه:
صباح الخير من مدريد، ما أخبارها الفلة؟ بها أوصيك يا أماه.. تلك الطفلة/ فقد كانت أحب حبيبة لأبي/ يدللها كطفلته/ ويدعوها إلى فنجان قهوته/ ويسقيها.. ويطعمها ويغمرها برحمته/ ومات أبي/ ولا زالت تعيش بحلم عودته/ وتبحث عنه في أرجاء غرفته/ وتسأل عن عباءته/ وتسأل عن جريدته/ وتسأل حين يأتي الصيف عن فيروز عينيه/ لتنثر فوق كفّيه/ دنانيراً من الذهب..
يتابع نزار
سلامات.. سلامات.. إلى بيت سقانا الحب والرحمة/ إلى تختي إلى كتبي إلى أطفال حارتنا/ وليلكة معرشة على شبابيك جارتنا/ مضى عامان يا أمي/ ووجه دمشق عصفور يخربش في جوانحها/ يعض على أصابعنا/ مضى عامان يا أمي/ وليل دمشق/ فُلّ دمشق/ دورُ دمشق/ تسكن في خواطرنا/ كأن مآذن الأموي قد زرعت بداخلنا/ كأن مشاتل التفاح تعبق في ضمائرنا/ كأن الضوء والأحجار جاءت كلها معنا…
أتى أيلول يا أمي/ وجاء الحزن يحمل لي هداياه/ ويترك عند نافذتي ما معه وشكواه/ أتى أيلول. أين دمشق؟ أين أبي وعيناه؟ وأين حرير نظرته، وأين عبير قهوته/ سقى الرحمن مثواه/ وأين رحاب منزلنا الكبير.. وأين نعماه؟ وأين مدارج الشمشير تضحك في زواياه؟ وأين طفولتي فيه؟ أجرجر ذيل قطته، وآكل من عريشته/ وأقطف من بنفسجه/ دمشق.. دمشق.. يا شعراً/على حدقات أعيننا كتبناه/ ويا طفلاً جميلاً من ضفائره صلبناه/ وذبناً في محبته/ إلى أن في محبتنا قتلناه!
الحنين إلى الوطن
قصيدة نزار إلى أمه تنزف شوقاً إلى دمشق، و”ساحة النجمة” حيث كان بيت نزار وكانت أيضاً ساحة بيتي. وقصيدة نزار إلى أمه ستوقظ حنين (كل من يطالعها) إلى عروسه السكر هي قطعة خبز ملفوفة على بعض السمنة الحموية (لا الزبدة) وعليها كمية كبيرة من السكر.. وكنا نحبها حين كنا صغاراً.. ويذكر الجامع الأموي وكان قريباً من بيوتنا في دمشق القديمة قبل أن ننتقل إلى “الأحياء الجديدة”.. مثل ساحة النجمة وشارع أبو رمانة.. وكان يا ما كان.. ونزار الذي كتب قصيدة رثاء حين توفيت أمي وكنت طفلة صار يراسلني من مدريد حين بدأت الكتابة والنشر، وكان يكتب لي رأيه فيما أخطه.. ولن أنسى أن نزار بصفته قريبي كان أحد شهود زواجي إلى جانب خالي الدكتور رويحة.. وحمل لي معه هدية هي مصباح تغطيه أحجار شبه كريمة وحين يسطع الضوء فيه يصير شبيهاً “بشعر نزار”.
كم بشع وقبيح هذا العالم الذي اصبح متحجر كالصخر الجامد وخالي من الأحاسيس والمشاعر وليس هنالك ما يحرك قلوبهم وهم يرون أمامهم صراخ وأوجاع ومعاناة هؤلاء الأطفال الأبرياء الذي لا ذنب لهم سوى انهم جاءوا الى هذه الحياة .
كم أحببت القصائد الوطنية والسياسية ( المغضوب عليها ) والممنوعة للراحل نزار قباني التي هي من أروع ما كتب فيها عن السُبات العربي وأُعيد قراءتها مرات ومرات . كم نفتقد الشاعر الشجاع الثائر نزار قباني رحمه الله في هذه المحنة الصعبة والمستعصية التي يعيشها العالم العربي اليوم .
أفانين كبة – كندا
معك حق أختي أفانين، وبالمناسبة اتفق معك في أن القصائد الوطنية أو السياسية لنزار قباني رحمه الله أظهرت قريحته الشعرية العميقة أكثر من القصائد الأخرى. قصائده في الحب مشهورة لكنها لم تستحوذ على انتباهي ولاحتى عندما تغنى بها كاظم الساهر. لكن لابد أن أشير إلى أنني لست من قراء الأدب والشعر!
نعم ياسيدتي النبيلة هذه الرسالة تحريض لاثارة الذكريات ، ومشحونة بالحنين .. بعض الناس ينجحون اثناء محاولة الهرب من الذكريات ، والبعض الاخر يحرسون ذكرياتهم .. لقد نجح الشاعر الكبير نزار قباني في بث شوقه وحنينه نحو والدته ودمشق معاً .. هذه القصيدة الجميلة الصادقة فاضت بالود والحب الغامر ، وسافرت كلماته في كل ازقة واسواق واشجار وفصول دمشق .. كان يبوح بحبه لوالدته ولمدينته دمشق التي هي أعرق مدن الشرق واجملها …
وهنا أود أن أعبر عن الحنين العميق لوالدتي بكلمات بعيدة عن الرثاء ، لانها تفضل الكلمة العميقة الدافئة على النحيب .. لذلك أرفع اشرعتي لابحر في وصف رحيلها الذي يشبه نهاية الاسطورة المسافرة إلى السماء البعيدة مُشكلة من ضوء وضباب .. اراها حلم ثرثار .. لاحت كسحابة بارقة عبر نافذة الزمن المفقود .. رحلت عمودياً كما هي عادة النخلة في بلاد سومر شامخة حين تثمر وحين ترحل .. رحلت ولم ترحل .
تحياتي
نجم الدراجي – بغداد
” شاهدت ما يمزق القلب على ما يدور في غزة. ” إهـ
مزق الله طغاة العرب الجبناء المطبعين !
ومزق كل من رضى بما يحصل !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
ربما الأفضل ياعزيزي الكروي. مزق الله من يمزقنا ويمزق الإنسانية.
أسعد الله صباحكم بكل خير لك أختي غادة السمان وللجميع. شاهدت الفديو لهذه الطفلة التي أظهرت لنا قمة الإنسانية بينما يقول لنا نتنياهو أنها حرب الحضارة ضد الهمجية وهكذا قبله بشارون أسدوف بينما شاهدنا أروع الصور الإنسانية لأطفال ذنبهم أنهم عاشوا في هذا الزمن المتوحش, لكن لابأس صورهم وفيديوهاتهم هذه هي التي تؤكد لنا بأن الإنسانية التي تشع بها طفولتهم أقوى من الهمجية التي تدّعي الحضارة.
هل تذكرون مثلاً الطفل السوري المنقول جريحاً وربما شعر بما لانقدر أن نشعر به فقال “لخبِّر الله بكلشي”. رحمك الله أنا متأكد أنك أخبرت الله بحالنا وأنك متواصل معنا وترى مايحصل لنا في غزة ولبنان والسودان وسوريا …. وأن الله لاينسى طفولتكم وهنا رجاؤنا عند الله لكم ولنا.
رحم الله أمي لقد تذكرتها بفصائد نزتر قباني لأمه رحمهم الله. لكن لاأحفظ من شعر نار قباني إلا بعض أبيات عقواً فيروز أجراس العودة لن تقرع. ربما لانتفق مع هذه الكلمات وهنا الأهم برأيي فليس المقصود (المعنى الحرفي) بأن لاعودة لنا بل أن العودة ستكون عندما تقرع الأجراس على أسماعنا! ومهما طال الليل لابد لليل لن ينجلي ولابد للأجراس أن تقرع وإن شاء الله. مع خالص محبتي وتحياتي للجميع.
فقط إضافة بسيطة، من منا لايتذكر عروس السكر أو الخبزة بالسمنة (وليس الزبدة!) والسكر الملفوفة أو عروس الزيت والزعتر! لابد أن أذكر أننها في الساحل نسميها قضوضة! وأول مرة في طفولتي التقيت بأطفال كانوا يسكنون في ذمشق أذكر أنني تفاجئت جداً عندما سمعتهم يقولون لأمهم يريدون عروس بالزيت والزعتر (أو بالسمنة والسكر). اليوم أعتقد أن هذا تعبير عن اللسان الشامي اللطيف وهذا معروف بخاصة عند التجار الشوام!
بسم الله الرحمن الرحيم
النور في المصباح كالأشعارِ
فالشعر نور العقل في القيثارِ
تعقيبا على العبارات الأخيرة للكاتبة الكريمة في المقال وشكرا
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وَالنُّورُ مَصْدَرُهُ لَهِيبُ الشًّمْسِ مِنْ / قَبْلِ بْرُومِيثْيُوسْ وَاسْتِرَاقِ النَّارِ
وَالشَّمْسُ إِحْــدَى النَّيِّرَيْنِ مُعَظَّمًا / بَــــلْ كَانَ يُعْبَدُ كَالإِلٰهِ البَــــارِي
***
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذة جميلة
مرحبا
يبدو ان الشطر الثاني من البيت الأول فيه خطأ مطبعي حال دون استتباب العروض لكن المعنى سليم والمقطوعة جميلة بحق
شكرا لحضوركم
إضافتكم لطيفة
مع التقدير
في الشطر الثاني من البيت الأول ليس فيه أي عوار عروضي البتة،
فالعوار العروضي لا يتواجد سوى في قراءتك أنت بالذات –
وعليه التقطيع :
وَالنُّورُ مَصْـ | ـدَرُهُ لَهِيـ |ـبُ الشًّمْسِ مِنْ / قَبْلِ بْرُومِيثْـ | ـيُوسْ وَاسْتِرَا | قِ النَّارِ
مُتْفَاعِلُنْ | مُتَفَاعِلُنْ | مُتْفَاعِلُنْ / مُتْفَاعِلُنْ | مُتْفَاعِلُنْ | مُتْفَاعِلْ
إذ تمّ تسكين السين في الاسم الأعجمي ( بْرُومِيثْـيُوسْ) لضرورة الوزن –
توضيح لوجه الله
لا يوجد خلل وزني في الشطر المعني
الخلل الوزني موجود فقط في أذن المعلق أبو تاج
(لا تنه عن خلق وتأتي مثله … وعليك التكملة)
شكرا على التوضيح..
حسنا، إن توخّينا تعريب الاسم بْرُومِيثْيُوس إلى بْرُومِيث، أمكننا القول دون خلل وزني أيضا –
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وَالنُّورُ مَصْدَرُهُ لَهِيبُ الشًّمْسِ مِنْ / قَبْلِ «بْرُومِيثٍ» وَاسْتِرَاقِ النَّــارِ
وَالشَّمْسُ إِحْــدَى النَّيِّرَيْنِ مُعَظَّمًا / بَــــلْ كَانَ يُعْبَدُ كَالإِلٰهِ البَــــارِي
***
شكرا أبو تاج واعتذر لك بالنيابة عن من أساءوا إلى أقلامهم في تلك الردود غير الناضجة
ستبقى فيثارة الوجدان العربي الخالدة
مقال عظيم لكاتبة عظيمة.
لا عظمة إلا لله الواحد القهّار
وإلا للقويّ العليّ الأعلى الجبّار