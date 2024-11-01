جنود الاحتلال وشهوة الإبادة!

اتصلت بي هاتفياً من بيروت صديقة لبنانية، لوالدها حانوت في بلدة النبطية الجنوبية في لبنان، وقالت لي بحزن إن جنود الاحتلال دمروا سوق النبطية التجاري، وكان قلب المدينة النابض.. وبعدها استمتع جنود الاحتلال بالتدمير، تابعوا قصفهم لغزة وأوقعوا عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء.. وسألتني صديقتي اللبنانية التي تعرف كتاباتي (النسوية) عما إذا كنت في غاية السرور لترشيح كامالا هاريس لرئاسة أقوى دولة في العالم: U.S.A. فقلت لها: ذلك يتوقف على موقفها من قضية فلسطين ومن أفعال جنود الاحتلال وشرورهم. وإذا رفضت تزويد إسرائيل بالسلاح بعد اليوم سيسرني موقفها الإنساني هذا.. وسأنشر صورتها على غلاف مجلة قلبي (كما فعلت مجلة فوغ)!
تحف فنية أم قمامة؟
من الأمور التي تبدو للقارئ أو المحب لزيارة المتاحف الفنية والمعارض مؤسفة هو رمي بعضها في القمامة!
ومنذ أعوام قريبة في باريس، في معرض «الفياك» الذي يقدم أعمالاً فنية طليعية، رمت إحدى اللواتي يقمن بتنظيف المكان قبل افتتاحه اليومي، بعمل فني ضخم على الرصيف أمام باب المعرض لكي تتم الشاحنة التي تجمع القمامة من شحنه مع بقية قاذورات باريس.. وبعد افتتاح المعرض اكتشف (المبدع) أن عمله الفني لم يعد في مكانه وأنه على الرصيف أمام باب (الفياك). وضحكت باريس لتلك الحادثة وسر بها بعض نقاد الفياك، وركض (الفنان إلى الرصيف لإنقاذ (إبداعه) الفني وكانت قد بدأت تمطر، وضحكت باريس لتلك الغلطة التي قامت بها إحدى المنظفات للمكان (أم تراها لم تكن غلطة بل نقد فني عفوي)؟
ذكرني بذلك أن متحفاً هولندياً استعاد (عملاً فنياً) رماه موظف في القمامة بعدما ظنه كذلك! ولم يعاقب الموظف الذي رمى بزجاجتي البيرة المطليتين يدوياً بدقة لأنه كان يقوم بعمله فقط؛ أي التنظيف!
مصادقة الحيوان
نجمة السينما الفرنسية بريجيت باردو، تقاعدت من أجل التفرغ لمؤسسة للرفق بالحيوان، وحذار من أن تلتقي بها مصادفة أمام باب مطعم وأنت ترتدين معطفاً من الفراء الأصلي، لأن ذلك يعني أن حيواناً قد قتل وتم سلخ جلده من أجل تحويله إلى معطف!
وأنا شخصياً أكره مصارعة الثيران، ويؤسفني منظر الثور الذي غرست فيه السيوف ليقوى المصارع على قتله، وسرني أن فرنسا وأحد أجزاء إسبانيا منع تلك (الرياضة!).
وقرأت مؤخراً أن متطوعين خاطروا بحياتهم لإنقاذ القطط في ضاحية بيروت الجنوبية حيث أرغم القصف الإسرائيلي الناس على ترك بيوتهم! ليت بعض جنود الاحتلال يفكرون بالبشر كما يفكر بعض المقصوفة بيوتهم بإنقاذ أنفسهم وقططهم أيضاً!
الشيخوخة؟ من يبالي
يبدو أن تجاوز قرن من العمر يقوم بتنشيط بعض النساء الأوروبيات وبالذات الفرنسيات وبعد الفرنسية التي قفزت بالمظلة من طائرة محلقة وعمرها أكثر من قرن، ها نحن أمام سيدة عمرها 103 ولكنها قامت بقبول وشمها برسم زهرة مع اسم ابنتها الوحيدة شانتال. وهكذا، فالفرنسية السيدة ريموند، هي أول من تحمل وشماً بعد سن 103 سنوات. ونعرف أنها لن تعرض بشرتها إلى الليزر لإزالته!
وحكاية الإنسان مع الوشم طويلة. وحين كنت طالبة في لندن، انتشرت (موضة) الوشم على الأيدي وغيرها مما لا يُرى، وأنا أكره الوشم كأن تقوم فتاة ما بوشم عبارة «سأحبك إلى الأبد يا كريستوفر»، ويفترقان بعدها ويبقى الوشم. وتذكرت (الحنة) الدمشقية التي تزول بعد شهر، وهكذا قمت بوشم يدي بالحنة، وبعد شهر فترت (الموضة) وزال الوشم عن يدي! حذار من وشم عبارة: «سأحبك إلى الأبد يا «فلان». فالأبد في الحب قد لا يدوم أكثر من عام. وإذا كان لا بد من الوشم فليكن على طريقة تلك السيدة التي تجاوز عمرها 103 ولكنها وشمت اسم ابنتها!
الوفاة في المستشفى أفضل!
أشعر بالقلق كلما قرأت عن وفاة قائد طائرة أثناء رحلة ما، لأنني أتخيل مصيري لو كنت بين الركاب! ومنذ حوالي عامين، انتحر قائد طائرة بأن حطمها على الأرض بعدما كانت تحلق، وقتل معه بقية الركاب وبينهم من كان ذاهباً في رحلة شهر العسل.
أما الخبر الذي طالعته، فيثير المزيد من القلق لأن قائد الطائرة التركية توفي وفاة طبيعية أثناء رحلة والطائرة محلقة، ولحسن الحظ كان في قمرة القيادة المكونة من طيارين اثنين آخرين من استطاع الهبوط بالطائرة اضطرارياً في نيويورك وكانت متجهة إلى إسطنبول!
حين تركب طائرة ما، تنسى أحياناً أن قائدها بشر مثلنا، قد يموت فجأة، وبالتالي قد نموت معه.. وكل رحلة بالطائرة مغامرة.
نجم الدراجي وجبران
حين أطالع مقالاً يعجبني أقصه من الجريدة وأحتفظ به. وهو ما فعلته بمقال للكاتب العراقي نجم الدراجي نشره في 14 ـ 9 ـ 2020 في «القدس العربي»، وعنوانه: «جبران.. كتب اسمه بأحرف كبيرة على وجه الحياة». وهذا صحيح. ومن الواضح أن نجم الدراجي كتب مقاله بمعلومات تصلح لأطروحة جامعية.. وذكر أن المكتبة الأدبية زخرت بمؤلفات كثيرة عن رسائل جبران كدراسات أدبية ونقدية، وبينها ما كتبه جميل جبر وسلمى الحفار وسهيل بشروني وإسكندر نجار وتوفيق صايغ ورياض حنين… وكانت الأديبة مي زيادة، التي راسلها، تحمل له دفء الشرق. مقال نجم الدراجي هذا يمكن أن يكون اختصاراً لأطروحة لشهادة الماجستير.
” حين تركب طائرة ما، تنسى أحياناً أن قائدها بشر مثلنا، قد يموت فجأة، وبالتالي قد نموت معه.. وكل رحلة بالطائرة مغامرة. ” إهـ
و كذلك الأمر : بالسيارة !
الله الحافظ دائماً وأبداً !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم
جنود من ظلامات الوغادةْ
بشوق للدماء وللإبادةْ
حفظ الله الأمم منهم
**
وَقَومٌ مِنْ صَهَايِنَةٍ وَعُتْفٍ / ذَوَاتِ الأَصْــــلِ أَقْنَـــــانًا تَـلَادَهْ
وَحُسَّادًا وَكُيَّـــــالًا لِمَـدْحٍ / بِسَانِحَةِ الخِسَاسِ مِنَ الوِلَادَهْ
***
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحبا أستاذه جميلة
وما كان الترقي غير نبل
تسامى بالنفوس الى الريادةْ
وجود القلب والترحيب كانا
سناالبرهان عن حسن الوفادةْ
تعجبني المرشحة الأمريكية عن حزب الخضر الناشطة الدكتورة جيل الين ستاين التي تتميز بشخصية قوية شجاعة ، وأن كان حظها قليل جدا في الفوز لكن مساندتها ودعمها ضروري لأن لها مواقف انسانية جيدة ومُشرفة ، بالرغم من أنها يهودية المعتقد لكنها إنسانة ليست عنصرية ، تقف الى جانب الفلسطينيين في غزة وتستنكر بشدة الإبادة الجماعية التي تحصل لهم . ويبدو انها ستكسب الكثير من اصوات العرب والمسلمين وكل المعادين لهذه المجازر الوحشية .
أهنئ الأخ الاستاذ نجم الدراجي على هذا الإطراء المميز من الأديبة الكبيرة غادة السمان والذي يستحقه لأنه دائما يحسن اختيار مواضيعه ويبحث فيها بعمق و يبذل جهودا واضحة في كل كتاباته التي لها اسلوب خاص ولحن وإيقاع مميز .
أفانين كبة – كندا
أختي أفانيين، بالطبع كلنا نتمنى أن يفوز مرشح من أمثال ألين شتاين (هكذا اللفظ بالألمانية) وغيرها من “التقدميين” و “العقلاء” من أجل هذا العالم. لكن حالة شاتين مع هاريس تشبه الحالة الماضية للمرشح بيرني مع هيلاري كلنتون، وقد يكلف هاريس الخسارة أمام ترامب وتعود الأمور إلى الحقبة الترامبية. مايحيرني فقط لماذا لاتهتم كاميلا هاريس لهذا الأمر وتلتفت لأصوات الناخبين المعارضين للحرب الإسرائيلية الإبادية على غزة ولبنان، وعددهم يشكل ثقل لابأس به في الولايات المتأرجحة. عموماً نحن لانعرف إلا القليل عن أسرار هذا الصراع الإنتخابي ولا قدرة لنا على تقدير الأمور بما يكفي.
مفاجاة رائعة حين تحظى مقالتي عن الملهم جبران خليل جبران باعجاب واهتمام الايقونة غادة السمان واحتفاضها بالمقال .. وهنا أود أن اتحدث عن لحظات كتابة المقال : قرأت في احدى رسائل جبران الى مي زيادة يقول : لاتقلقي انا مصاب بالحمى الاسبانية ، وفي نفس اليوم لاحظت اصابتي بالكورونا .. ( سبحانك ربي ) ، وقد اخبرت الصديق العزيز عمرو مجدح باصابتي الشديدة والحرجه بذلك الفايروس ، وقال أظن آلام جبران قد انتقلت اليك وصرت تشعر به .
وكتبت الاستاذة التشكيلية أفانين كبة : هذا لانك لامست روحه وتقصد ( الكاتب والفنان جبران خليل جبران ) واضافت : صحيح انه عاصر زمن الحمى الاسبانية ، وعلقت : الفن والابداع لم يكن بالنسبة لجبران ترفا انيقا بل كان دين له ومن غير كهنة ، والذي جاء نتيجة معاناة وألم ومحنة وعصارة حياة ، ولا انسى بان الاستاذة أفانين كبة قد بعثت لي بنفائس من المصادر عن جبران .. الشكر والامتنان لكِ سيدتي الايقونة على هذا التقدير وها أنا أخبى عبق التقدير والاعجاب في اعماقي .. سيدتي النبيلة : ( تقبلي تحياتي مشفوعة باحترامي ) كما كتبها جبران في احدى رسائله
نجم الدراجي – بغداد
جبران لم يُصب بالحمى الإسبانية في الواقع: أنت تنقل (قوله) عنها وكأنها إصابة بسيطة، مع أنها من أخطر الأوبئة التي اجتاحت أوروبا والعالم إبان انتهاء الحرب العالمية الأولى ومات بسببها عشرات الملايين من البشر. فإن كان (صحيحا) فعلا ما قاله جبران في (الرسالة) فلم يكن هذا القول سوى دعابة سوداء كان قد استخدمها تلاعبا بالمجاز. شتان إذن بين الحمى الإسبانية التي تتأزّم بالتهاب رئوي مميت وبين داء الكورونا المختلف كليا. وبالمناسبة، جبران توفى من تشمّع الكبد بسبب إدمانه على المشروبات الكحولية !!
حقيقة كان مقال الأستاذ نجم الدراجي مميز وكنت شاهد على بحثه عن المصادر وسهره وعشقه لجبران والشخصيات المحيطة به حتى ظننت للحظات أنه قد يكتب رواية من وحي تلك الشخصيات التي سكنته لشهور قبل أن يظهر المقال للنور
بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة زيارة هي الأولى لرئيس جزائري إلى سلطنة عمان.
زارك المجد يا عمان أصيلا
يبسم النور للحياة جميلا
حين أهدى من الجزائر نورا
أثبت الدهر للعروبة جيلا
عمتم صباحاً بكل خير لك أختي غادة السمان وللجميع. أتابع الصحافة والمقالات المتنوعة فيها لكني للأسف “أمي” في قراءة الأدب (والحقيقة لاأستطيع وقد جربيت ذلك مرتين بلا نجاح مرة روية البؤساء لفيكتور هوغو ومرة أخرى روايتك الرواية المستحيلة!, وينتهي الأمر عند صفحة ما بلا عودة). شعرت ببعض الأسى عند قراءة المقال فكم هو جميل أن نقرأ جبران ومي زيادة, لكن أنا دوماُ سعيد ىأنني أعمل في مجال الفيزياء ولاعشق لي غير البحث العلمي وبدون وشم لكن بجمال الحناء.
سيدتي أنا متأكد أنك لاتعلمين بما فعله شبيحة بشارون أسدوف من إجرام وتدمير وإلا لكنت تحدثت عنه إلى جانب إجرام وتدمير جنود الإحتلال الإسرائيلي. وربما يجب أن نذكر انقاذ الحيوانات غي غزة (مثلاً من حديقة الحيوانات في غزة) أو إنقاذ الحيوانات في سوريا في حين كانت تقوم شبيحة بشارون أسدوف بقتل الحيوانات بشكل عبثي!.
أما من هو المرشح المفضل لهذا العالم! ليس ترامب فيما أعتقد! أما بشارون أسدوف فلن أصوت له لأن كلامه عن قضية فلسطين ليس موقفاَ أصلاً! فالجميع أصبح اليوم يعلم أنه هراء ولامكان لهم هو ونتنياهو وغالانت إلا المثول أمام المحاكم الدولية, ومن ثم صداقته الضمنية مع إسرائيل لم تعد سراً.
مع خالص محبتي وتحياتي للجميع.