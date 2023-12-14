جنود الاحتلال يدنّسون مسجدا في مخيم جنين ويؤدون صلوات تلمودية- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

اقتحم جنود الاحتلال مسجدا في مخيم جنين، وبثّوا صلوات تلمودية عبر مكبرات الصوت، بحسب فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل، اليوم الخميس.

ويظهر في الفيديو جندي من جيش الاحتلال، وهو يمسك بالميكروفون عند محراب المسجد، ويردد صلاة تلمودية، بينما يتبادل جنود آخر الضحكات على وقع تدنيس المسجد الذي كانت تحيط به مركبات عسكرية إسرائيلية.

من جانبه، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد في جنين وإقامة صلاة يهودية داخله.

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، بإقامة جنود صلاة يهودية بمسجد في جنين شمالي الضفة الغربية.

وكتب: “صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين”.

جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدًا في #مخيم_جنين ويؤدون صلوات يهودية على مكبرات الصوت pic.twitter.com/a78kDPTyPV — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 14, 2023

تغطية صحفية: "أحد جنود الاحـــتـلال يغني بمكبر صوت أحد مساجد، في جنين". pic.twitter.com/JLPTvVpsdP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 14, 2023

ومنذ يوم الثلاثاء، ينفذ جيش الاحتلال عدوانا واسعا على مخيم جنين، أسفر حتى الآن عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات، فيما أقر جيش الاحتلال بإصابة 5 من جنوده في مواجهات مع المقاومين.

وقال موقع “واللا” الإخباري العبري إنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى “عيمك” في مدينة العفولة، بشمال إسرائيل، وإن إصابة أحدهم متوسطة، وقد أُجريت له عملية جراحية.