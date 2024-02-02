جنود الاحتلال يسرقون العسل من بيوت الفلسطينيين في خان يونس- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودا في جيش الاحتلال، يسرقون العسل من مناحل الفلسطينيين بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويقوم الجنود في الفيديو بتذوق العسل “الطازج” من لوح خاص بصندوق للنحل، بعد تدمير منزل فلسطيني واقتلاع أشجار الحديقة.

كما يصوّر أحد الجنود الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال بالمنطقة.