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جنود الاحتلال يسرقون العسل من بيوت الفلسطينيين في خان يونس- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودا في جيش الاحتلال، يسرقون العسل من مناحل الفلسطينيين بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويقوم الجنود في الفيديو بتذوق العسل “الطازج” من لوح خاص بصندوق للنحل، بعد تدمير منزل فلسطيني واقتلاع أشجار الحديقة.

كما يصوّر أحد الجنود الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال بالمنطقة.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 2, 2024 الساعة 9:51 ص

    اللهم زلزل بهم الأرض !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 2, 2024 الساعة 9:52 ص

    ههه هذا هو أسطورة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين 🤨☝️🔥🐒🐒🚀🐒🚀🐒🚀

    رد

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