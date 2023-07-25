جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان فلسطينيين في سيارة قرب نابلس- (صور)

رام الله- “القدس العربي”:

أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا النار صباح اليوم الثلاثاء، على سيارة فيها 3 شبان في مدينة نابلس، شمالي الضفة.

ويدور الحديث عن 3 مصابين في المركبة، حيث لا يعرف مصيرهم بسبب احتجازهم من قبل قوات الاحتلال التي منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية الوصول إلى المركبة المستهدفة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده “حيّدوا” ثلاثة أشخاص فتحوا النار على قواته من سيارة في مدينة نابلس.

ولم يحدد البيان حالة الأشخاص الثلاثة، لكن راديو الجيش الإسرائيلي قال إنهم قتلوا.

(وكالات)