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جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على مصور فلسطيني في القدس- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

القوات الإسرائيلية تعتدي بالضرب المبرح على مصور الأناضول

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لندن- “القدس العربي”:

اعتدت قوات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، على مصور وكالة الأناضول مصطفى الخاروف، بالضرب المبرح، أثناء تأديته عمله في القدس المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الاعتداء خلال تجمع فلسطينيين لأداء الصلاة بمنطقة وادي الجوز، بالقدس، بسبب القيود الإسرائيلية على الصلاة في المسجد الأقصى منذ 10 أسابيع، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر مراسل الأناضول أن القوات الإسرائيلية أشهرت السلاح أولا في وجه المصور الصحافي مصطفى الخاروف، ثم طرحوه أرضا وشرعوا بركله.

وأصيب المصور بكدمات وجروح في وجهه وجسمه جراء الضربات القوية التي تعرض لها، ما استدعى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية.

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