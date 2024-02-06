سياسة | عربي | فلسطين

جنود الاحتلال يعدمون عددا من المواشي في خان يونس

منذ 21 دقيقة

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، جنود الاحتلال وهم يطلقون النار باتجاه المواشي في مدينة خان يونس.

ووثق الحادثة الصحافي الفلسطيني إسماعيل أبو عمر.

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