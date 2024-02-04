جنود الاحتلال يفجرون مسجدا في قطاع غزة من أجل المتعة والانتقام

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل، لحظة تفجير مسجد في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، رغم أنه كان فارغا مدمرا بفعل العدوان الإسرائيلي.

ونشر جندي إسرائيلي من أصل أوكراني لحظة نسف مسجد “تميم الداري” بالمتفجرات، من أجل المتعة والانتقام فقط، بحسب ما جرى تداوله على مواقع التواصل.

وكانت تعقد في المسجد قبل الحرب جلسات قرآنية.

كان مدمرا ومع ذلك جرى تفجيره من أجل متعة الانتقام.. مقطع فيديو نشره جندي من أصل أوكراني في جيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر لحظة تفجير مسجد تميم الداري في #بيت_لاهيا شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/06FIPESHin — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) February 3, 2024