منوعات | أبيض و أسود

جنود الاحتلال يفجرون مسجدا في قطاع غزة من أجل المتعة والانتقام

4 - فبراير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل، لحظة تفجير مسجد في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، رغم أنه كان فارغا مدمرا بفعل العدوان الإسرائيلي.

ونشر جندي إسرائيلي من أصل أوكراني لحظة نسف مسجد “تميم الداري” بالمتفجرات، من أجل المتعة والانتقام فقط، بحسب ما جرى تداوله على مواقع التواصل.

وكانت تعقد في المسجد قبل الحرب جلسات قرآنية.

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  1. يقول abuelabed:
    فبراير 4, 2024 الساعة 8:46 ص

    شلت أيديهم ولعنوا . اللهم لا تبقى منهم أحدا.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 4, 2024 الساعة 11:08 ص

      أحصهم عددا واقتلهم بددا 🤲🌴🤲🌴

  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 4, 2024 الساعة 8:51 ص

    فجر الله عقولهم النتنة القذرة وعجل بزوالهم عن أرض فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد ظالم جبان سارق لأرض فلسطين 🤨☝️🔥🐒🚀🚀🚀🚀

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  3. يقول حسبنا الله و نعم الوكيل:
    فبراير 4, 2024 الساعة 7:59 م

    اللهم يا قوي و يا جبار و يا منتقم اخذهم أخذ عزيز مقتدر و اخسف بهم الارض 🤲☝️

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