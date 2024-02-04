جنود الاحتلال يفجرون مسجدا في قطاع غزة من أجل المتعة والانتقام

لندن- “القدس العربي”:
تداولت حسابات على مواقع التواصل، لحظة تفجير مسجد في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، رغم أنه كان فارغا مدمرا بفعل العدوان الإسرائيلي.
ونشر جندي إسرائيلي من أصل أوكراني لحظة نسف مسجد “تميم الداري” بالمتفجرات، من أجل المتعة والانتقام فقط، بحسب ما جرى تداوله على مواقع التواصل.
وكانت تعقد في المسجد قبل الحرب جلسات قرآنية.
كان مدمرا ومع ذلك جرى تفجيره من أجل متعة الانتقام.. مقطع فيديو نشره جندي من أصل أوكراني في جيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر لحظة تفجير مسجد تميم الداري في #بيت_لاهيا شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/06FIPESHin
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) February 3, 2024
كانت تقام به جلسات قرآنية قبل الحرب.. الاحتلال يفجّر مسجد "تميم الداري" في بيت لاهيا شمالي غزة pic.twitter.com/iTk43Md5JL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2024
شلت أيديهم ولعنوا . اللهم لا تبقى منهم أحدا.
أحصهم عددا واقتلهم بددا 🤲🌴🤲🌴
فجر الله عقولهم النتنة القذرة وعجل بزوالهم عن أرض فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد ظالم جبان سارق لأرض فلسطين 🤨☝️🔥🐒🚀🚀🚀🚀
اللهم يا قوي و يا جبار و يا منتقم اخذهم أخذ عزيز مقتدر و اخسف بهم الارض 🤲☝️