منوعات | أبيض و أسود

جنود الاحتلال يهربون من فأر خلال اقتحام منزل فلسطيني في غزة- (شاهد)

5 - يوليو - 2024

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة هروب جنود الاحتلال من فأر خلال عملية اقتحام لمنزل فلسطيني مدمر في غزة.

واعتقد الجنود أن الفأر عبارة عن قنبلة ألقاها مقاومون من داخل المنزل.

ولم يتسن التحقق من صحة وتوقيت الفيديو، ولا من مكان تصويره على وجه الدقة.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 5, 2024 الساعة 8:34 ص

    ههه كيف لجيش البامبرز الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 أن يهرب من فأر يا للعار ✌️🇵🇸🥴🦧

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  2. يقول مصطفى ـ الجزائر:
    يوليو 5, 2024 الساعة 9:28 ص

    هذا المشهد يزيد هذي الامة عارعلى عار, كيف لم تستطع ادخال قارورة ماء واحدة لغزة

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  3. يقول ابو علي الأردني:
    يوليو 5, 2024 الساعة 11:58 ص

    هذا هو الحيش الانذل في العالم يهرب جنوده المدججون بالسلاح مذعورين امام فأر ، و لكنهم يظهرون بطولات وهمية على الاطفال المرضى حديثي الولادة في اقسام الخداج

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