جنود الاحتلال يهربون من فأر خلال اقتحام منزل فلسطيني في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة هروب جنود الاحتلال من فأر خلال عملية اقتحام لمنزل فلسطيني مدمر في غزة.

واعتقد الجنود أن الفأر عبارة عن قنبلة ألقاها مقاومون من داخل المنزل.

ولم يتسن التحقق من صحة وتوقيت الفيديو، ولا من مكان تصويره على وجه الدقة.