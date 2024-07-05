جنود الاحتلال يهربون من فأر خلال اقتحام منزل فلسطيني في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة هروب جنود الاحتلال من فأر خلال عملية اقتحام لمنزل فلسطيني مدمر في غزة.
واعتقد الجنود أن الفأر عبارة عن قنبلة ألقاها مقاومون من داخل المنزل.
ولم يتسن التحقق من صحة وتوقيت الفيديو، ولا من مكان تصويره على وجه الدقة.
جيش يهرب من فأر كيف سيواجه ابطال غزة
اضحك معي نزل فأر وسط جنود مدججين بالسلاح فهربوا لانهم مستعدين للهروب أكثر من الاقتحام فبمجرد ظهور الفار هرب الجميع حتى فئران غزة اشجع منكم يا صهاينه pic.twitter.com/yHTFSHLvms
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 5, 2024
ههه كيف لجيش البامبرز الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 أن يهرب من فأر يا للعار ✌️🇵🇸🥴🦧
هذا المشهد يزيد هذي الامة عارعلى عار, كيف لم تستطع ادخال قارورة ماء واحدة لغزة
هذا هو الحيش الانذل في العالم يهرب جنوده المدججون بالسلاح مذعورين امام فأر ، و لكنهم يظهرون بطولات وهمية على الاطفال المرضى حديثي الولادة في اقسام الخداج