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جنود من جيش الاحتلال يعتدون بوحشية على عامل بمحطة وقود في الضفة- (فيديو)

منذ 23 دقيقة

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رام الله: أظهر مقطع فيديو متداول، الأحد، اعتداء جنود إسرائيليين على عامل فلسطيني شاب في محطة وقود جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء وجوده في مكان عمله.
وقال ضحية الاعتداء أحمد أبو عرقوب (26 عاما) إن الحادثة وقعت مساء السبت في محطة يعمل بها قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل.
أبو عرقوب اكتفى بالتعليق قائلا: “ما حدث معي في دقيقتين جعلني أتخيل المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال”.
ووفق ما تظهره المشاهد المأخوذة من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة في المكتب داخل محطة الوقود، أحاط 3 جنود بالشاب وهو يرتدي زي موظفي الشركة، ثم أجبروه على الاستلقاء على بطنه.

وبينما كان ممدا دون أي مقاومة، عمد أحد الجنود إلى ركله عدة مرات في جنبه ويديه، فيما داس آخر على ظهره في طريق خروجهما من المكان، بينما ظلّ ثالثهم واقفا مصوّبا بندقيته نحو الشاب.
وفيما يبدو ردا على تنبيه من زملائه بوجود كاميرا مراقبة غير التي التقطت واقعة الاعتداء، توقف الجندي عن الركلات وأشار إلى الكاميرا بإشارة بذيئة بإصبعه، ثم غادر المكتب.

(الأناضول)

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