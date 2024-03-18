“جنيفر”.. ثاني سفينة مساعدات لقطاع غزة من “المطبخ المركزي العالمي”

تونس- “القدس العربي”: تستعد منظمة “وورلد سنتر كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) لإرسال سفينة ثانية تحمل 240 طناً من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، ضمن ما يعرف بـ”عملية السفينة” التي أعلنت عنها المنظمة أخيراً لإرسال مساعدات للقطاع.

وكان المنظمة غير الحكومية، التي يديرها الطباخ الإسباني- الأمريكي خوسيه أندريس، أرسلت، قبل أيام، سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإغاثية الإسبانية التي حملت 200 طن من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، وهي أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر ممر بحري من قبرص.

وحصلت “القدس العربي” على معلومات خاصة من المنظمة تتعلق بالسفينة الثانية “جنيفر” التي تم تحميلها بـ240 طنا من المواد الغذائية في ميناء لارنكا القبرصي، وذلك بالتعاون مع الإمارات ومنظمة “أوبن آمز” وبدعم من حكومة قبرص.

وتتضمن الشحنة خضاراً ومواد غذائية، على غرار الدقيق والزيت، وأخرى معلبة (تونة وحمص وذرة وغيرها)، فضلاً عن 120 كلغ من التمور من الإمارات.

وتحتوي السفينة أيضاً على رافعتين شوكيتين ورافعة “ونش” للمساعدة في عمليات تسليم المساعدات المستقبلية إلى قطاع غزة.

وسترافق السفينة “جنيفر” سفينة أخرى صغيرة على متنها ثمانية عمّال لتشغيل الآلات وتفريغ المساعدات الغذائية.

ولم تحدد مصادر المنظمة موعداً لوصول سفينة المساعدات الثانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن “تقارير الرصد الجوي تشير إلى أن الأحوال الجوية السيئة قد تتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي، وهو ما يؤخر وصول المساعدات”.

وإضافة إلى عملية “السفينة”، أرسلت المنظمة أكثر من 1500 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري، حيث افتتحت أكثر من 60 “مطبخاً مجتمعياً” في جميع أنحاء غزة، قدمت 37 مليون وجبة غذائية، فضلاً عن المشاركة في عمليات الإنزال الجوية اليومية التي ينفذها الجانب الأردني خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما أكدت مصادر المنظمة لـ “القدس العربي”.