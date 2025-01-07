جنيفر لوبيز وبن أفليك يطلبان موافقة قاض على تسوية الطلاق

لوس أنجليس: انتهت جينيفر لوبيز وبن أفليك من تسوية طلاقهما، وطلبا من قاض إنهاء إجراءات الانفصال.

وقدمت لوبيز مستندات يوم الإثنين في محكمة لوس أنجلوس العليا تظهر أن الزوجين السابقين قد قاما بتسوية طلاقهما من خلال الوساطة في سبتمبر/ أيلول، أي بعد حوالي شهر من تقديم لوبيز طلب الطلاق.

وعلى الرغم من أن معظم التفاصيل المالية للانفصال لم تنشر علنا، إلا أن أيا من النجمين لن يدفع للآخر دعما زوجيا. وستقوم لوبيز بحذف اسم أفليك من اسمها القانوني بمجرد الانتهاء من إجراءات الطلاق.

وتزوج النجمان في يوليو/ تموز 2022. وقدمت لوبيز طلب الطلاق في أغسطس/ آب 2024، على الرغم من أن الزوجين ذكرا في مستندات المحكمة أنهما انفصلا في أبريل/ نيسان 2023.

(د ب أ)