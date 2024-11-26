جنين أصبحت غزة الصغيرة والجيش الإسرائيلي يستخدم سكان الضفة الغربية كدروع بشرية

لندن – “القدس العربي”:

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تحقيق مصور أعدته رجا عبد الرحيم وعزمت خان مع المصور سيرغي بونوماريف عن استخدام الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الضفة الغربية كدروع بشرية، تماما كما استخدمتهم في حرب غزة.

ويتذكر ناصر دماج أن الجنود الإسرائيليين أمسكوا بذراعيه من الجانبين، وقادوه عبر الشوارع إلى هيكل مسجد مدمر. وقاد أحد الممرات إلى كهف قديم تحت الأرض. قال دماج إنه أدرك السبب عندما أمروه بالنزول: لقد كانوا يستخدمونه كدرع بشري. وأضاف: “أرادوا مني أن أستكشف ما هو موجود في الطابق السفلي لحماية أنفسهم”. وعندما احتج، أجبره الجنود الثلاثة وقائدهم المسلحون على الدخول واستكشاف ما أطلق عليه الإسرائيليون لاحقا “منشأة قتالية تحت الأرض”.

وتذكر دماج كيف أعطاه الجنود مسيرة تصوير لمسح الكهف، وحذره الجندي “كن حذرا، لا تكسرها. إنها باهظة الثمن”. وتعلق الصحيفة أن ما تعرض له دماج لم يكن في غزة التي أجبرت فيها القوات الإسرائيلية الفلسطينيين بشكل غير قانوني على القيام بمهام خطيرة لتجنب المخاطرة بحياة الجنود الإسرائيليين في الحرب هناك، بل في الضفة الغربية حيث يقول السكان إن القوات الإسرائيلية تتبنى تكتيكات مماثلة لتلك التي تستخدمها في غزة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.

القوات الإسرائيلية تتبنى تكتيكات مماثلة لتلك التي تستخدمها في غزة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية

وكان الحادث الذي تعرض له دماج في مدينة جنين، التي تعرضت لتوغل بدأ في أواخر آب/ أغسطس واستمر لعشرة أيام وشمل على غارات جوية، نادرا نسبيا، كما قال الخبراء، مع وجود عدد قليل من الحالات المؤكدة. ولكن خلال الغارات في جنين والمناطق الفلسطينية الأخرى التي بدأت في أغسطس، أفاد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ حوالي 50 غارة جوية على الضفة الغربية.

وقتل أكثر من 180 شخصا في الغارات الجوية على المنطقة في العام الماضي، بما في ذلك العشرات من الأطفال، وفقا للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”. ورفض الجيش الإسرائيلي تقديم حصيلة القتلى، لكنه زعم أن “98%” من الأشخاص الذين قتلوا في الغارات الجوية كانوا “متورطين في أنشطة إرهابية”.

وتقول الصحيفة إن التوغلات والغارات تركت أضرارا جسيمة على الطرق وشبكات الكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحي.

ويقول العاملون المحليون والدوليون في الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة إن إسرائيل عطلت جهود الإغاثة الخاصة بهم، في حين تظهر مقاطع فيديو تم التحقق منها من قبل صحيفة “نيويورك تايمز” جرافات إسرائيلية تمنع مركبات الطوارئ من المرور.

بدلا من وصفها بالغارات، شبه السكان وعمال الإغاثة وبعض الخبراء ما يحدث في الضفة الغربية بالحرب. وقال سليم السعدي، عضو مجلس محلي: “نحن نطلق على جنين اسم غزة الصغيرة”.

وبينما كان يسير في حي معروف باسم مخيم جنين، والذي بدأ كمخيم للاجئين الفلسطينيين، أشار إلى الصوت المستمر للمسيرات الإسرائيلية التي تقوم بالمراقبة والضربات الجوية.

وقال ناداف فايمان، مدير منظمة “كسر الصمت”، التي تتألف من جنود إسرائيليين سابقين يقولون إنهم يجمعون شهادات من جنود شاركوا في الغارات في جنين وطولكرم: “إنها غزة للجزء الشمالي من الضفة الغربية”. لكن الضربات في الأشهر القليلة الماضية كانت من بين الأكثر شمولا وفتكا في الضفة الغربية منذ عقدين من الزمن.

وفي عملياته في الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أو اعتقل العشرات من المقاتلين، وصادر متفجرات ودمر مراكز القيادة والسيطرة. وأضاف أنه نفذ غارات جوية “في مواقف لا يمكن فيها إجراء اعتقالات بسبب خطر حقيقي على القوات”.

وتعلق الصحيفة أن عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية كانت محاطة بالسرية لفترة طويلة، لكن الخبراء قالوا إن إسرائيل امتنعت إلى حد كبير عن شن غارات جوية على المنطقة منذ نهاية الانتفاضة الثانية، قبل ما يقرب من 20 عاما. في بعض الأحيان، استخدمت إسرائيل طائرات هليكوبتر هجومية في عمليات مختارة، لكن الخبراء قالوا إن ذلك حدث في حالات قليلة فقط عرفوها على مدى العقدين.

وبدا أن نشر الجيش الإسرائيلي للمسيرات المسلحة كان نادرا للغاية، بحسب ما أظهرت التقارير الفلسطينية عنها في عام 2022، لكن تم تأكيد عدد قليل فقط من الحالات قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، نفذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، وتركزت إلى حد كبير في مدن وبلدات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس.

في زيارات إلى جنين وطوباس وطولكرم، استمعت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى روايات متعددة عن إجبار الفلسطينيين على أداء مهام تحمل مخاطر محتملة للجنود الإسرائيليين. كان الدمار الناجم عن الانفجارات واسع النطاق، مما ترك العائلات تكافح مع خسارة أبنائها الواحد تلو الآخر.

في 26 أغسطس/آب، شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية على ما وصفته بـ “غرفة العمليات” في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم عدنان جابر البالغ من العمر 15 عاما، والذي اتهمته إسرائيل بتصنيع المتفجرات. وقال أيسر جابر، والد عدنان: “على الفور، أعلنت الأخبار الإسرائيلية أنها قتلت إرهابيا. لكنه كان طفلا صغيرا، وليس إرهابيا”. وقال جابر إن ابنه كان يتلقى دروسا ليصبح حلاقا. “ولم يتبق له سوى حوالي أسبوعين، وقد قتل” قبل أن ينهي دورة الحلاقة.

في 28 آب/ أغسطس، ضربت طائرة إسرائيلية ما قال الجيش إنهم مسلحون في زقاق في مخيم الفارعة للاجئين. وروى السكان كيف تم قصف منزل أيضا، مما أسفر عن مقتل شقيقين، محمد مسعود محمد نجا، 17 عاما، ومراد مسعود محمد نجا، 13 عاما، وإصابة شقيق ثالث ووالد الصبية بجروح خطيرة.

وفي أيلول/ سبتمبر، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ضربت “إرهابيين ألقوا المتفجرات وأطلقوا النار على قوات الأمن” و”قضوا” على شخص “مسلح بعبوة ناسفة”.

وقال السكان إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على ماجد فداء أبو زينة، 17 عاما، وأطلقوا النار على سيارات الإسعاف التي حاولت إنقاذه، وفي النهاية استخدموا جرافة لإلقاء جثته خارج المخيم. وقالت والدته أمل أبو زينة: “الجنود يفعلون ما يريدون”.

وأسفرت الغارات في جنين ومدن أخرى على مدى عشرة أيام عن مقتل 51 شخصا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية وكان سبعة أطفال من بين القتلى، وفقا للأمم المتحدة.

أسفرت الغارات في جنين ومدن أخرى على مدى عشرة أيام عن مقتل 51 شخصا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية وكان سبعة أطفال من بين القتلى

وفي صباح يوم 28 آب/ أغسطس، عندما شنت القوات الإسرائيلية غاراتها على جنين وطولكرم وطوباس، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت، يسرائيل كاتس، على وسائل التواصل الاجتماعي، “يجب أن نتعامل مع التهديد كما نتعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة”.

وتحذر جماعات حقوق الإنسان وعمال الإغاثة من ما يسمونه أوجه التشابه الخطيرة.

وقالت أليغرا باتشيكو، التي تقود اتحادا من جماعات الإغاثة المدعومة من الغرب في الضفة الغربية: “إننا جميعا نشعر بأن نمط غزة، وطريقة العمل، يتم تطبيقها في الضفة الغربية، وهذا أمر مقلق للغاية”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر إن مسؤولين من الأمم المتحدة، حذروا من “التكتيكات الحربية القاتلة” في الضفة الغربية، وحاولوا الدخول إلى جنين لإجراء تقييم، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لهم بالدخول.

وقالت والدة دماج، أمل دماج، 48 عاما، أثناء المداهمات: “كنت خائفة للغاية.. هذه هي المداهمات الأكثر كثافة التي رأيتها على الإطلاق، والتي عشتها على الإطلاق”.

وبمجرد دخوله الكهف، روى دماج كيف كان الضوء الوحيد يأتي من مسيّرة التصوير التي كانت بين يديه.

وقال دماج إن القائد كان يتابع البث المباشر من الأعلى على جهاز أي باد ويوجه التعليمات حول المكان الذي يجب أن يذهب إليه وما الذي يجب الاقتراب منه.

وعلى ما يبدو أنهم كانوا راضين عن أن المكان آمن، فانضم الجنود الثلاثة والقائد إلى دماج في الكهف واستجوبوه، مطالبين بمعرفة مكان أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقال دماج إنه قال لهم: “لا أعرف.. أنا لا أتدخل”.

قال إن القائد صاح فيه قائلا: “أنت كاذب، أنت تعيش في حي الإرهابيين”، وأضاف: “قل الحقيقة وإلا سأطلق النار على ساقيك”. وبعد أكثر من ساعتين، قال إنهم سمحوا له بالمغادرة. وفي اليوم التالي، عاد الجيش الإسرائيلي وفجر الكهف.

وردا على أسئلة حول حالتين تتعلقان باستخدام الدروع البشرية في جنين، بما في ذلك دماج، قال الجيش الإسرائيلي: “إن الحوادث المذكورة في التحقيق تبدو متناقضة مع أوامر جيش الدفاع الإسرائيلي”. وأضاف أنه لا يملك معلومات كافية لتأكيد أو نفي ما إذا كانت هذه الحوادث قد وقعت بالفعل. لكنه أكد وقوع عملية تتعلق بالكهف، قائلا: “تم تدمير منشأة قتالية تحت الأرض تقع أسفل مسجد”.