جنين.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداء بالضرب

جنين: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، أن طواقمه نقلت مصابين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ولاعتداء بالضرب في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الجمعية، في بيان: “إصابتان، بينها إصابة بالرصاص الحي وأخرى جراء الاعتداء على يد الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين”.



وأوضحت أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بالرصاص الحي في الرجل، والآخر جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في المخيم، وتم نقلهما إلى المستشفى.



ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)