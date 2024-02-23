جنين تشيّع شهيدين بينهما طفل في قصف طائرة مسيّرة

الضفة الغربيةـ «القدس العربي» : أصيب 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، في حوادث متفرقة بعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها «تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي وسط وشمالي الضفة».

وأضافت في سلسلة بيانات مقتضبة، أن الإصابات سجلت لدى «شاب (19 عاما) بمخيم الجلزون قرب رام الله، وخاصرة شاب (27 عاما) في بلدة تِل قرب نابلس، وفخذ طفل ببلدة جَيّوس قرب قلقيلية».

وكانت حشود كبيرة شيّعت في محافظة جنين، جثماني الشهيدين الشاب المعتقل المحرر والمطارد للاحتلال ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما) إلى مثواهما الأخير في مخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مركبة من طائرة مسيرة يستقلها الشهيد حنون في ساحة مخيم جنين، مساء أمس الأول الخميس، ما أدى إلى استشهاده والطفل جرادات، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال.

وأوضحت وزارة الصحة أن اثنين من الجرحى حالتهما حرجة، بينما قال مستشفى ابن سينا إنه استقبل ستة من الجرحى في عملية الاغتيال، وخمسة من هؤلاء هم أطفال، أحدهم حالته خطيرة. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، في مسيرة جابت شوارع المدينة ومخيمها، ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وتوجه موكب التشييع نحو منزلي عائلتي الشهيدين في مخيم جنين، وألقيت عليهما نظرة الوداع، قبل أن ينطلق المشيعون نحو مسجد المخيم الكبير، حيث أقيمت على جثمانيهما الطاهرين صلاة الجنازة، ومن ثم تمت مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

4 إصابات في اقتحامات للاحتلال في الضفة … واعتقال صحافي

وندد المتحدثون خلال كلمات ألقيت أثناء التشييع، بالجريمة التي نفذتها طائرات الاحتلال المسيرة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في كل أنحاء فلسطين بما فيها في مدينة جنين ومخيمها، مؤكدين أن تلك الجرائم لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.

والشهيد حنون، معتقل محرر أمضى 3 سنوات في معتقلات الاحتلال، وهو شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006، مع ابني خالته الشهيدين الشقيقين وئام ووسام واللذين ارتقيا العام الماضي، وهو أحد المطاردين للاحتلال في مخيم جنين.

وأكدت القناة 12 العبرية، وقناة كان، أن جيش الاحتلال اغتال «مطلوبًا» في قصف من طائرة، بينما قالت مصادر محلية إن القصف كان بصاروخين من طائرة مسيرة، وأسفر عن تدمير المركبة بالكامل، وإصابة عدد كبير من الذين كانوا بالقرب منها لحظة التفجير. وإثر عملية الاغتيال، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى 405 شهداء، بينهم 118 شهيدًا ارتقوا منذ بداية العام الحالي.

وفي السياق ذاته شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم صحافي، وتخللها اندلاع مواجهات واشتباكات في عدد من المحافظات بالضفة الغربية.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية من منطقة الطور، وانتشرت بالبلدة القديمة وحي التعاون بالجبل الجنوبي.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وسمعت أصوات إطلاق كثيف للرصاص ودوي عدة انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت ايبا غرب نابلس، وداهمت منزلين وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار مستهدفين حاجز «دوتان» العسكري جنوب غرب مدينة جنين، وانسحبوا من المكان بسلام، فيما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الصحافي سامي الساعي وشقيقه أسامة بعد مداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما في ضاحية إرتاح.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عمر عساف عقب مداهمة منزله في قرية فرعون جنوب طولكرم.

وفي رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال الحي في المخيم.

وفي سلفيت، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة سلفيت، وصادرت خلالها مركبة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل لعائلة الجريح أحمد عزام الوحش في قرية زعترة جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت الشابين صهيب أبو محيمد وأحمد علان الوحش، كما اعتقلت الشاب ربيع عطا جبرين من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحامي محمد الكار ثوابتة بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ودارت مواجهات مع عشرات الشبان الذين استهدفوها بالعبوات الناسفة، واعتقلت المحررين محمد شاهين وأحمد غنايم، والشاب حسن أبو جودة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتحطيم محتوياتها.

وفي القدس المحتلة، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وذلك مع تبقي أقل من شهر على حلول شهر رمضان المبارك.

ومنع عناصر الشرطة الإسرائيلية مئات الفلسطينيين من الدخول عبر أبواب البلدة القديمة للوصول إلى المسجد.

وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على بوابات البلدة القديمة وعند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة. وتم توقيف الشبان والتدقيق في هوياتهم قبل الطلب منهم العودة إلى منازلهم.

ولم تسمح الشرطة الإسرائيلية إلا لكبار السن بالمرور عبر أبواب البلدة القديمة للوصول إلى المسجد الأقصى، وفق المراسل.

وأدى عدة آلاف من الفلسطينيين الصلاة بالمسجد مقارنة مع عشرات آلاف قبل اندلاع الحرب.

وكانت السلطات الإسرائيلية لوحت بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.