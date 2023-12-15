جنين.. فيديو يوثق اقتياد الجيش الإسرائيلي فلسطينيين للتحقيق

نشر مراسل القناة 14 العبرية هيليل بيتون روزن مقطعا مصورا يظهر اقتياد الجيش الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين معصوبي الأعين، اعتقلوا خلال اقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية صباح الخميس.

وقال المراسل في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه في منصة “إكس” إن “كتيبة الاحتياط 7014 تحارب ’الإرهاب العربي’ في منطقة جنين خلال الشهرين الماضيين”.

وأضاف روزن في تغريدة مقتضبة أرفقها بالفيديو أن الجيش يقتاد العديد من “الإرهابيين” المعتقلين للتحقيق معهم.

ويظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين في الفيديو وهم يمشون في صف واحد ويُقتادون للتحقيق، مُغمضي الأعين في مشهد مهين، فيما يقوم الجنود الإسرائيليون بتصويرهم.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، الخميس، من مخيم جنين بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه، إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام، استشهد منذ بدايتها 12 فلسطينيا وفجّر الاحتلال 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق تصريحات كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 287، وفق معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية.

انتصارات جيش الاحتلال المجرم !

اعتقال المدنيين والتنكيل فيهم ووضع علم " اسرائيل" على اجسادهم .. ومصادرة هواتفهم ونشر منشورات داعمة لاسرائيل على حسابات المعتقلين في السوشال ميديا! 📍المشهد من العدوان على مدينة جنين ومخيمها وبلداتها اليوم .. pic.twitter.com/IwbIfSF642 — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) December 14, 2023

(الأناضول)