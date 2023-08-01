جني الأرباح يهبط بأسعار النفط

■ لندن – رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط مؤشرات على جني الأرباح، بعد أن ارتفعت في يوليو/تموز عندما راهن المستثمرون على تراجع الإمدادات عالمياً ونمو الطلب في النصف الثاني من العام.

وبحلول الساعة 1328 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 84.86 دولار للبرميل منخفضة 57 سنتاً. وكانت قد وصلت أمس الأول إلى أعلى مستوى لها منذ 13 أبريل/نيسان.

وسجلت عقود خام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 81.21 دولار للبرميل منخفضة 59 سنتاً عن سعر التسوية في الجلسة السابقة عندما بلغت أعلى مستوى منذ 14 أبريل/نيسان.

وأظهرت أحدث البيانات من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019. وتوقع استطلاع لرويترز أيضاً أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضاً أن الطلب على البنزين ارتفع إلى 9.11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2022.

وكان من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز والذي قدر في المتوسط أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو تموز.

وقال محللو «بنك أستراليا الوطني» في مذكرة أمس الثلاثاء «أسعار النفط في طريقها للوصول إلى أعلى مستويات الأسعار في 2023 من وجهة نظرنا. اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» يوم الجمعة هو حافز محتمل للتوقعات حيث نتوقع تمديد التخفيضات الطوعية للإمدادات في السعودية لشهر آخر».

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً لشهر آخر ليشمل سبتمبر/أيلول لتقديم دعم إضافي للسوق خلال الاجتماع.

وفي يونيو/حزيران توصل تحالف «أوبك+» إلى اتفاق أشمل لخفض إمدادات النفط حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي في شهر يوليو/تموز . وفي الثالث من يوليو تموز، قالت المملكة إنها ستمدد الخفض الطوعي ليشمل أغسطس/آب وإنه قد يمتد لشهور أخرى.

وأظهر مسح لرويترز أمس الأول أن التخفيضات السعودية جاءت أقل من المستهدف مع تراجع الإنتاج بمقدار 860 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز، بينما انخفض إجمالي إنتاج «أوبك» بمقدار 840 ألف برميل يومياً.