جهات فلسطينية تندد بالهجوم الأوروبي والأمريكي على الرئيس.. والخارجية ترحب بالأصوات الإسرائيلية الرافضة للعنصرية

غزة – “القدس العربي”:

نددت جهات فلسطينية رسمية بالانتقادات الأوروبية والأمريكية التي وجهت للرئيس محمود عباس، على خلفية تصريحاته الأخيرة بخصوص “المحرقة”، وقالت إن تلك التصريحات التي أثارت جدلا، أخرجت من سياقها.

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، قال إن الموقف الأوروبي والأمريكي “مستهجن وظالم”، وأشار إلى ان هناك “حملة تضليل مشبوهة” يقودها إعلام مصنوع، ودعاية كاذبة للاقتباسات من قبل كتّاب ومؤرخين أجانب.

وأكد أن موقف الرئيس محمود عباس معروف وثابت وواضح ولا يقبل التشكيك والتأويل، بأنه “ضد المحرقة النازية، ورفضه معاداة السامية”.

وكانت تقارير عبرية اقتبست جزءا من كلمة الرئيس عباس، خلال اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح قبل أسبوعين، وقالت إنها احتوت على تشكيكه في أصل اليهود “الأشكناز” القادمين من أوروبا، بأنهم ليسوا من الجنس السامي، وأن الزعيم الألماني هتلر لم يقتل اليهود بسبب يهوديتهم، بل بسبب دورهم الاجتماعي.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال إن ما نشر على لسان الرئيس عباس في برنامج تلفزيوني حول المسألة اليهودية “كان اقتباسا من كتابات لمؤرخين وكتاب يهود وأمريكيين وغيرهم، ولا يعتبر إنكارا بأي شكل من الأشكال للمحرقة النازية”.

وأكد أبو ردينة أن موقف الرئيس محمود عباس من هذا الموضوع واضح وموثق، وهو الإدانة الكاملة للمحرقة النازية ورفض معاداة السامية، وأضاف “نحن نعبر عن استهجاننا وإدانتنا الشديدة لهذه الحملة المسعورة لمجرد اقتباسات لكتابات أكاديمية وتاريخية”.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان ما نسب للرئيس عباس من تصريحات معتبرا أنه “يؤجج معاداة السامية ويشكل إهانة لملايين الضحايا”، كما انتقدته ديبورا ليبستادت، المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية.

وفي سياق قريب، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتصريحات والمواقف التي صدرت مؤخراً عن أكثر من مسؤول إسرائيلي سابق بشأن معاناة الشعب الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال العنصرية.

وأكدت في بيان أصدرته أن هذه الأصوات تعد “مؤشرات إيجابية”، وعبرت عن أملها بأن تتطور تجاه صحوة حقيقية في المجتمع الإسرائيلي تجبر الحكومة الإسرائيلية على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وإنهاء جميع أشكال ومظاهر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) الذي يمارس على الشعب الفلسطيني.