جهاز الإحصاء: أكثر من 85% من الأرض تحت سيطرة إسرائيل

رام الله – «القدس العربي»: قال الجهاز المركزي للإحصاء الرسمي الفلسطيني، في تقرير أمس الجمعة بمناسبة يوم الأرض، إن هذه الذكرى تحلّ فيما يضاعف الاحتلال «سيطرته على الأرض الفلسطينية، مقارنة مع ما سيطر عليه في عام الماضي»، وبينما «تزيد اعداد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عن أعداد الإسرائيليين»، يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من الأرض.

وذكر الجهاز أنّ «مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي عام 2023 بلغت 50.526 دونما مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال عام2022».

وأشار إلى أن الاحتلال أصدر خلال عام2023، 32 أمراً بوضع اليد على حوالي 619 دونماً، و4 أوامر استملاك لحوالي 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونماً، بالإضافة الى 4 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت من خلالها على 48,959 دونماً، و»ذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية».

وفي الضفة الغربية دمر الاحتلال وهدم ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة لإصدار 1.333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأوضح التقرير ان «عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية» بلغ «في نهاية عام2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقع مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)».

وفيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية «فقد بلغ 745,467 مستعمراً، وذلك في نهاية عام2022».

وأشارت هذه البيانات إلى أن «معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 336,272 مستعمراً(يشكلون ما نسبته 45.1% من مجموع المستعمرين)، منهم 246,990 مستعمراً في منطقة «جيم واحد، تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع 149,143 مستعمراً، و98,384 مستعمراً في محافظة بيت لحم و53,455 مستعمراً في محافظة سلفيت، أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 2,717 مستعمراً».

وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، وشهد عام2023 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستعمارية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

أكثر من 12,000 اعتداء

وبحسب تقرير الجهاز «نفذت سطات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 12,161 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال عام2023، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 3,808 اعتداءات على الممتلكات والأماكن الدينية و707 اعتداءات على الأراضي والثروات الطبيعية و7,646 اعتداءً على الأفراد، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف أكثر من 21,700 شجرة منها حوالي 18,964 شجرة زيتون».

وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام2023 حوالي 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفاً في الدول الأجنبية، وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 7.3 مليون فلسطيني في حين يقدر عدد الإسرائيليين نحو 7.2 مليون مع نهاية عام2023.

وأشار التقرير إلى أنّ هذا “يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد عن عدد الإسرائيليين في فلسطين التاريخية، في الوقت الذي يستغل فيه الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، مع العلم أن الإسرائيليين خلال عهد الانتداب البريطاني وحتى عام1947 استغلوا فقط 1,682 كم2 شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية».