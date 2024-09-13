«جهاز قطر للاستثمار» يدرس زيادة حصته في «إيبردرولا» الاسبانية للكهرباء

مدريد – رويترز: نقلت صحيفة «إكسبانسيون»» الإسبانية أمس الجمعة عن مصادر لم تسمها من قطاع الطاقة أن جهاز قطر للاستثمار»، صندوق الثروة السيادي للبلاد، يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية «إيبردرولا».

وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 في المئة في «إيبردرولا» بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية.

ويحق للحكومة الإسبانية رفض أو وضع شروط بشأن استحواذ شركات أجنبية على حصص كبيرة في الشركات الإسبانية الإستراتيجية مثل مرافق الكهرباء. ولم ترد «إيبردرولا» ولا «جهاز قطر للاستثمار» على الفور على طلبات للتعليق.

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