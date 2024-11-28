«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يسعى لشراء قمح وزيوت نباتية بصفقات مباشرة

القاهرة – رويترز: ذكر «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول أن مصر تسعى لشراء قمح وزيوت نباتية من خلال صفقات شراء مباشرة.

ويشير الإعلان إلى تحول في إستراتيجية المشتريات، بعيداً عن نظام الممارسات الذي تستخدمه «الهيئة العامة للسلع التموينية»، المشتري الحكومي الرئيسي للسلع الأولية في مصر.

وعادة تعتمد «الهيئة العامة للسلع التموينية» على نظام الممارسات، ونادرا ما تستخدم نظام صفقات الشراء المباشرة.

وقال تاجر أوروبي إن هذه الخطوة قد تكون للتحايل على الحد الأدنى غير الرسمي لسعر تصدير القمح الروسي.

وأضاف «من المعروف عموماً أن السلطات الروسية تضغط على المصدرين الروس حتى لا يبيعوا في مناقصات دولية عامة بأسعار منخفضة جداً. وقد تكون الصفقات المباشرة وسيلة لمصر لشراء القمح بأسعار منخفضة».

غير أن المصدرين الروس قالوا إنهم لن يبيعوا القمح لـ»»جهاز مستقبل مصر ما لم تخطرهم مصر بأنه يعمل نيابة عن الحكومة.

وقال اتحاد مصدري الحبوب الروسي في بيان أمس الخميس إنه لا يعرف شيئا عن مُلّاك الكيان الجديد أو وضعه المالي.

وقال تاجران لرويترز إن مندوبين لـ»جهاز مستقبل مصر» حضروا في آخر ممارسة لشراء القمح طرحتها هيئة السلع التموينية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني لمتابعة العملية.

وقال أحد التاجرين أن المندوبين كانوا موجودين في آخر مناقصة بهدف التعلم.

كما قال تاجر ثالث لرويترز إن جهاز مستقبل مصر يبدو أنه «يهمش» هيئة السلع التموينية، لكنه لا يملك ما لديها من خبرة طويلة وعلاقات مع السوق.

وقال «الهيئة بقالها فوق الأربعين سنة في السوق، الناس عارفاها وهي عارفة الناس. الدنيا ماشية مظبوط ما بين الاتنين حتى لو فيه مشاكل، بس السيستم (النظام) معروف وواضح. مستقبل مصر طلع فجأة».

ولم ترد «الهيئة العامة للسلع التموينية» أو وزارة التموين في مصر على طلبات للتعليق.

وقال تاجر أوروبي ثان لرويترز إن حالة من عدم اليقين ستسود في البداية. وأضاف «لكن إذا دفع الجهاز الجديد في الموعد المحدد وعمل بطريقة نزيهة فسوف يحصل على عروض. مصر مشتري كبير للقمح ولا يستطيع أحد أن يظل بمنأى عن مشتريات الحكومة المصرية».

وتأسس «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في 2022 بموجب مرسوم رئاسي، وله جذور في مشروعات لاستصلاح الأراضي ترجع إلى عام 2017.

وقال الجهاز إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن تكون شاملة تكلفة الشحن. ومن المقرر الدفع عند الاطلاع عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوماً.

وطلب الجهاز أن يكون شحن القمح في يناير/كانون الثاني، وتسليم الزيوت النباتية في الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار.