جهد مصري حثيث للتوصل إلى هدن بمدد متواصلة ومتزايدة في غزة قبل وصول ترامب للبيت الأبيض

غزة – “القدس العربي”:

تناقش فصائل فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، بشكل أكثر تقدما من أي وقت مضى “اليوم التالي” للحرب على غزة، في ظل مقترحات جديدة قدمها وسطاء التهدئة مؤخرا، لوضع تفاهمات تنهي الخلافات القائمة، بهدف التوصل إلى تهدئة محددة بمدة زمنية، على أن تتطور لاحقا لهدنة دائمة، وسط اهتمام كبير من سكان قطاع غزة، الذين يتطلعون لانتهاء الحرب قريبا، في ظل تصعيد الاحتلال المجازر الدامية، وتشديد الحصار الذي زاد من مستويات الجوع.

وذكر مصدر سياسي فلسطيني مطلع لـ “القدس العربي” أن اللقاءات التي بدأت رسميا في القاهرة مع المسؤولين المصريين الأحد، والمتوقع أن تستمر الاثنين أيضا، ستكون استكمالية للقاءات التي عقدت سابقا بين وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس بإشراف مصري، وكان هدفها التوصل إلى توافق فلسطيني فلسطيني لشكل اليوم الثاني للحرب في قطاع غزة.

ينصب التحرك الجديد على ضرورة التوصل إلى هدنة في غزة قبل حلول يوم 20 يناير من العام المقبل

وأكد أن هناك “اهتماما إقليميا” تلعب مصر الدور الرئيس فيه، إلى جانب قطر ومن ثم تركيا، لمواكبة التغيرات التي حصلت في الإدارة الأمريكية، موضحا أن هذا التحرك ينصب على ضرورة التوصل إلى هدنة في غزة قبل حلول يوم 20 يناير من العام المقبل، أي قبل تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قيادة البيت الأبيض، وذلك في إطار السعي لبناء شكل العلاقة القادمة مع إدارة ترامب.

وتوقع أن تستمر وتيرة الاتصالات المكثفة، سعيا للتوصل إلى هذه الهدنة في غزة خلال المدة المتبقية في عمر الإدارة الأمريكية الحالية.

وحسب الترتيبات التي وضعت في هذا الوقت، بالتنسيق بين الأطراف الإقليمية التي تقوم بهذه التحركات وبين الإدارة الأمريكية الحالية التي تستعد لمغادرة البيت الأبيض، فإن الحديث يجري عن “هدن متتالية” كما علمت “القدس العربي”، لا تشمل في بدايتها انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة.

وتشمل بنود التفاهمات الجديدة المطروحة على الطاولة، إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، مقابل هدنة أولية تستمر لمدة 12 يوما، ثم يتلوها هدنة أطول تمتد لشهر، تشمل صفقة تبادل أسرى أحياء، على أمل أن يتطور الاتفاق في النهاية مع الحفاظ على حالة الهدوء إلى اتفاق شامل ينهي الحرب على غزة.

وبما يؤكد هذا التحرك، كان البيت الأبيض أعلن أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غداً، وأن هناك اتفاقا على الطاولة حالياً لوقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية.

لكن على عكس كل الأنباء المتداولة، لم تسلم حركة حماس حتى يوم الأحد موقفها من المقترحات المقدمة، ولا يعرف إن كانت ستسلم موقفها النهائي خلال زيارة وفدها القيادي الحالي لمصر، أم ستنتظر لإجراء مشاورات والعودة لتسليم الرد، فيما لم يجر بعد أيضا قبول إسرائيلي كامل لبنود المقترح الجديد المقدم، والذي يشمل أيضا إعادة تشغيل معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية من خلاله، بعد إغلاقه منذ أكثر من ستة أشهر.

وحسب ما يتوفر من معلومات حول الجهود الحالية، فإن اتصالات أخرى أجريت خلال الأيام الماضية مع الطرف الإسرائيلي، وتفيد مصادر مطلعة أن هناك قنوات اتصال مفتوحة في هذا الوقت بين الأطراف المعنية بالاتفاق، مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سواء عبر اللقاءات المباشرة مع كل طرف على حدا، أو من خلال الاتصالات عن بعد.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي، قوله إن هناك ضرورة لقول الحقيقة للشعب الإسرائيلي، “لن تكون هناك صفقة تبادل إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية و”الكابنيت” الأمني والسياسي قرارا بوقف الحرب في غزة”.

ونقلت عن المصدر قوله إن فريق التفاوض الإسرائيلي “يعمل على مدار الساعة لتمهيد الطريق للحلول الممكنة من أجل التوصل لصفقة تبادل”، وذكرت الصحيفة العبرية أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تمرير قرار في “الكابنيت” بالذهاب إلى صفقة تبادل مع نهاية الحرب والانسحاب الكامل من غزة.

وفي السياق، علمت “القدس العربي”، أن وفدي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، سيستكملان النقاشات حول “إدارة غزة” في اليوم التالي للحرب، في ظل مقترحات سابقة عن تشكيل “لجنة إدارية” للقيام بهذه المهمة.