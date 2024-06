“جهل وتحامل”.. مذيعة أمريكية: باكستان طردت 1.7 مليون فلسطيني فلماذا لا تندد رشيدة طليب بذلك! ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

في تأكيد آخر على انحياز وتحامل إعلاميين ووسائل إعلام أمريكية ضد الفلسطينيين بأجندة صهيونية داعمة لإسرائيل ممنهجة وجهل موثق كذلك، قامت المذيعة هاريس فولكنر، في قناة “فوكس نيوز”، مؤخرا، بالخلط مراراً وتكراراً بين الفلسطينيين واللاجئين الأفغان لمهاجمة المؤيدين للفلسطينيين.

وزعمت لمرتين على الأقل “أن باكستان تطرد 1.7 مليون لاجئ فلسطيني من البلاد”!، وتساءلت “عن سبب عدم تحدث النشطاء المؤيدين للفلسطينيين عن الأخبار”. بينما في الواقع، أعلنت باكستان أنها تعتزم طرد مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان في المقام الأول، وليس الفلسطينيين (شعب مختلف تماما، ومنطقة مختلفة تماما)، إلى جارتها أفغانستان، كما كتبت بشرى سلطانة في موقع “ميديا ماتر”.

وأشارت الكاتبة إلى أنه بعد أكثر من أسبوع من خطئها المتكرر، صححت فولكنر نفسها قائلة “لقد كنت مخطئة عندما قلت صراحة إن باكستان طردت الفلسطينيين”. وتابعت “شرحت الوضع في باكستان، لكنها فشلت في الإشارة إلى أنها ارتكبت نفس الخطأ لمرتين”، كما لفتت سلطانة.

وركزت فولكنر هجومها بزعمها الكاذب على عضوة الكونغرس الأمريكية الفلسطينية رشيدة طليب، وذلك بعد قرار مجلس النواب الأمريكي لومها بسبب تأييدها لحقوق الفلسطينيين.

وذهبت مذيعة فوكس نيوز، في المرة الأولى، لدعوة طليب وأنصار لـ”الاتصال بزعيم باكستان بشأن 1.7 مليون فلسطيني الذين طردوا منها للتو”.

ثم عادت فولكنر لتكرار نفس الادعاء وانتقدت رشيدة طليب مرة أخرى قائلة إنها إذا كانت “منكسرة القلب حقًا بشأن الفلسطينيين، فلماذا لا تقول بحق السماء لقادة باكستان؟” لقد طردوا للتو 1.7 مليون فلسطيني وليس لديهم أي مكان يذهبون إليه”. ثم دعت طليب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وطلبت منها “الاتصال بباكستان للحصول على مأوى لشعبك، أو الاتصال بالأردن أو بالسعودية أو بإيران”. وقد ردت مضيفتها المشاركة كايلي ماكناني في البرنامج قائلة: “هذه نقطة رائعة”.

Faulkner, who doubled down on this false claim on Monday, issued an on-air correction during her broadcast today.

“I was wrong when I expressly said that Pakistan had expelled Palestinians… it is a mixed group of people, mostly Afghans being expelled.”https://t.co/iREEY8oXI0 https://t.co/346nuJAcWQ

— Justin Baragona (@justinbaragona) November 16, 2023