جهود الوساطة الأممية تفشل في إنهاء التوتر على حدود غزة.. ووينسلاند: وضع القطاع خطير

غزة – “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن جهود الوساطة الأخيرة التي قادها المبعوث الدولي تور وينسلاند، بهدف إعادة الهدوء لمناطق الحدود بين غزة ودولة الاحتلال، لم تحدث اختراقا ملموسا، بسبب تباعد وجهات النظر الخاصة بحل مسائل غزة العالقة، بين المسؤولين في القطاع وتل أبيب، وهو أمر يدفع باتجاه التصعيد العسكري، الذي حذر منه صراحة المسؤول الأممي.

وعقب محادثات أجراها المبعوث مع المسؤولين في قطاع غزة، لم يحدث أي اختراق في المواقف، خاصة وأن الحلول التي تقترح من غزة وتل أبيب، لحل أزمة التوتر لا تزال متباعدة بشكل كبير.

ووفق المعلومات المتوفرة فإن وينسلاند الذي يشغل مهمة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كان قد عقد قبل قدومه إلى قطاع غزة الثلاثاء، لقاءات مع المسؤولين في إسرائيل، بحثت كيفية إعادة الهدوء أيضا على الحدود.

وحمل هذا المسؤول الدولي بعد نقاشات مع مسؤولين إسرائيليين، نقاطا طرحت من أجل إعادة الهدوء، لكنها لا تلبي طلبات غزة، إذ يتضح من أحد المصادر الخاصة أن جميع ما طرح، يصب باتجاه عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أسبوعين، بحيث قالت إسرائيل إنها ستقوم بإعادة فتح معبر بيت حانون “إيرز” أمام عمال غزة، وهو مغلق منذ 13 يوما، مع عودة الهدوء ووقف التظاهرات الشعبية قرب الحدود، بعدما أبقته كورقة ضغط اقتصادية جديدة ضد غزة.

كما يدور الحديث أن وينسلاند، الذي غادر قطاع غزة مساء الثلاثاء، توجه على الفور وعقد لقاء آخر مع المسؤولين الإسرائيليين، نقل فيه مطالب حركة حماس، لكن دون ان تجد تلك المطالب أي موافقة إسرائيلية ما يرشح الأمور صوب التصعيد بشكل أكبر في قادم الأيام.

وقد دلل شكل التظاهر مساء الثلاثاء، على فشل جولة الوساطة التي قادها وينسلاند، وذلك من خلال المواجهات الشعبية على الحدود، والتي شهدت تصعيدا أكبر، واعتمدت بشكل أكبر على “وسائل المقاومة الشعبية الخشنة”.

وخلال تلك التظاهرات التي انتهت بقصف إسرائيلي لعدة نقاط رصد للمقاومة على حدود غزة، قام الشبان المشاركون بعد إشعال النار في إطارات السيارات، بإطلاق “بالونات متفجرة” وأخرى “حارقة” أحدثت الأولى أصوات انفجارات ضخمة فوق أجواء المستوطنات القريبة من الحدود.

كما أحدثت البالونات الثانية حرائق في مناطق غلاف غزة، وتسببت بإحداث إرباك للحياة اليومية في تلك المناطق التي كانت تشهد هدوءا خلال الفترة الماضية.

وبسبب فشل جولة الوساطة الأخيرة، عبر المبعوث الأممي صراحة عن قلقه من التطورات التي تحملها قادم الأيام.

وكتب على منصة “X”: “نشعر بالقلق العميق إزاء تصاعد التوترات في غزة وما حولها”، وكان يقصد المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وقال أيضا “الوضع داخل القطاع خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع”، لافتا إلى أن سكان غزة عانوا “بما فيه الكفاية ويستحقون أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء”.

وأضاف “تتحدث الأمم المتحدة وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً”.

وبدا من تغريدة المنسق الأممي، أنه يطالب بحصول سكان غزة على أمور أخرى، تتعدى العودة إلى حالة الهدوء السابقة كما تنادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد علمت “القدس العربي”، أن اخفاق هذه الجولة من الوساطة التي قادها وينسلاند، لا يعني انتهاء الوساطة بالكامل، وأن هناك اتصالات أخرى ستجرى وربما ستشهد زيادة بشكل ملحوظ في الأيام القادمة، خاصة بعد إنذارات المنسق الأممي من خطورة الوضع، وإمكانية حدوث تصعيد عسكري جديد وخطير.