جهود الوساطة.. هنية يصل مصر ووفد من “الجهاد” في القاهرة الأسبوع المقبل- (تدوينة)

نقل طفل فلسطيني مصاب من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح

القاهرة- “القدس العربي”:

في الوقت الذي تواصل فيه مصر وقطر وساطتهما للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، على رأس وفد من الحركة اليوم إلى مصر.

وتعد زيارة هنية هي الثانية إلى القاهرة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن وفدا منها، برئاسة أمينها العام زياد النخالة، سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الأسبوع المقبل.

ونقل المكتب الإعلامي للحركة عن النخالة قوله: سنذهب إلى القاهرة برؤية واضحة؛ وهي وقف العدوان، وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة، وإعادة الإعمار.

وأكد أن تبادل الأسرى يجري عبر مبدأ الكل مقابل الكل، ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلاً بقواه السياسية، وعلى رأسها حركة حماس.

وكان مصدران أمنيان مصريان كشفا خلال الأيام الماضية، أن إسرائيل وحماس منفتحتان على تجديد المحادثات، ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، ولكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذ ذلك.

وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت 8 أيام في أواخر نوفمبر، أطلق فيها سراح 80 من أسرى الاحتلال الإسرائيلي مقابل 240 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عزم ديفيد كاميرون، وزير الخارجية في المملكة المتحدة البريطانية، زيارة كل من مصر والأردن خلال الأسبوع الجاري للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدنة الإنسانية في غزة.

وأضافت الخارجية البريطانية، أنه من المقرر أن يرافق الوزير البريطاني في زيارته طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أملا في إحراز تقدم في الجهود لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة.

وأشارت الخارجية البريطانية، إلى أنه خلال زيارته إلى مصر سيتوجه ديفيد كاميرون إلى مدينة العريش، بالقرب من الحدود بين مصر وغزة، لرؤية تأثير المساعدات البريطانية التي يتم إرسالها إلى غزة.

واستقال 11 مسؤولا بريطانيا بسبب الأحداث الحالية في قطاع غزة، والفشل في الوصول إلى وقف إطلاق للنار، بل وعدم القدرة على الحديث في العلن وبصراحة شديدة عن المجازر التي يتم ارتكابها في غزة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وزير الخارجية المصري يطالب بضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع

وأعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تطلع بلاده لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الأمن نظرا لطبيعته الإنسانية، وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التي اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث توافقا على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك. وقد استعرض الوزير بلينكن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في سبيل منع النزوح.

من ناحية أخرى، أوضح السفير أحمد أبو زيد، أن المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناولت التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، في وقت أكد الوزير المصري على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضماناً لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.

وفي الوقت الذي تتهم فيه مصر الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دخول كمية مناسبة من المساعدات إلى قطاع غزة، تواجه انتقادات بسبب تحكم الاحتلال في معبر رفح الذي يمثل شريان الحياة لقطاع غزة.

وتدخل بين 80 و120 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، بعد خضوعها للتفتيش في معبري العوجة وكرم أبو سالم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت كشوف استقبال المصابين الفلسطينيين، الذين من المفترض السماح لهم بدخول مصر اليوم الأربعاء أسماء 23 مصابا، بالإضافة إلى مرافقيهم؛ استعدادا لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

معبر رفح يستعد لاستقبال 23 مصابا فلسطينيا لعلاجهم في المستشفيات المصرية

ولفتت مصادر من الهلال الأحمر المصري، إلى وجود 19 مصابا فلسطينيا يخضعون لبرامج العلاج في مستشفى العريش العام، وإلى نقل 16 مصابا فلسطينيا إلى السفينتين الفرنسية والإيطالية في ميناء العريش البحري.

وأكد المصدر أن عمليات تحديد مستشفيات علاج المصابين الفلسطينيين تتم من خلال نقطة فرز طبي في معبر رفح البري، حيث يتم من خلالها تحديد مستشفيات العلاج وفقا لتقدير الإصابة وإمكانيات المستشفيات المخصصة للعلاج.

واستقبلت مصر خلال الفترات الماضية أكثر من 800 مصاب فلسطيني تم توزيعهم على مستشفيات مختلفة حددتها وزارة الصحة، فيما تم نقل بعضهم للعلاج في مستشفيات تركيا، والإمارات، وقطر، وتونس.

إلى ذلك واصل مطار العريش استقبال المساعدات، وارتفع إجمالي عدد الطائرات التي نقلت مساعدات دولية لسكان قطاع غزة عن طريق مطار العريش في شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم إلى 325 طائرة، بعد استقبال 5 طائرات خلال الساعات القليلة الماضية قادمة من بلجيكا وماليزيا والسعودية والأردن وألمانيا.

وبينت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية إلى مطار العريش، أن خلال الساعات القليلة الماضية جرى استقبال طائرة شحن مساعدات من بلجيكا تحمل 35.165 طن مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية ومولد كهرباء، وطائرة من ماليزيا، نقلت 56.908 طن مواد غذائية وإغاثية وطبية، ومن السعودية تحمل 17.564 طن مواد إغاثية ومستلزمات طبية، وطائرة من الأردن تحمل 5.977 مستلزمات طبية إنسانية خاصة بالأطفال، وطائرة من ألمانيا تبلغ حمولتها 15.500 طن مواد إغاثية عبارة عن خيام.

وبلغ حجم المساعدات التي استقبلها المطار 1000 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء في 12 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، ويقوم متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.