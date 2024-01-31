جهود لإتمام صفقة التبادل … وخطة إسرائيل لـ«اليوم التالي» تضمن سيطرتها العسكرية

عواصم – وكالات: تترقب الأوساط السياسية الدولية والإقليمية القرار الذي سوف تتخذه “حماس” فيما يخص مشروع اتفاق للتهدئة في غزة، والذي يشمل تبادلا للأسرى والمعتقلين والمحتجزين لدى الحركة وإسرائيل، وتهدئة مؤقّتة، فيما كشف النقاب عن خطة للاحتلال بخصوص “اليوم التالي” من 3 مراحل.

وفي الوقت الذي خفّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قليلا من غلواء مواقفه ولاءاته التي أعلنها أخيرا، بالإشارة إلى محادثات تُحاط في “إطار من السرّية”، كانت لافتة أمس تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي قال لوسيلة إعلام أمريكية إنه يأمل “ألا يحدث أي أمر يؤدي إلى تقويض جهودنا، أو يعرّض العملية للخطر”.

وأكد أنه “لا يمكن ضمان سرعة تقدم مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين”، وأن الأمر “يعتمد على الطرفين”.

وكان نتنياهو قد قال أمس الأربعاء أمام وفد من عائلات المحتجزين الذين يكثفون الضغوط عليه، إن حكومته تبذل قصارى جهدها لإعادة المحتجزين، لكنّ هذه الجهود “تبقى في إطار السرّية” لضمان نجاحها، على حدّ تعبيره.

وحاز نتنياهو جرعة دعم سياسية قوية أمس، ومن المعارضة الإسرائيلية هذه المرة.

ففي مواجهة مواقف أكثر تشددا تجاه أي اتفاق، كان عبر عنها وكررها الوزيران الأكثر تطرفا إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح أمس، وصفه مراقبون بالمفاجئ، إنه مستعد للانضمام للحكومة بدلا من الوزيرين المذكورين، وذلك من أجل “إنقاذ” المحتجزين في قطاع غزة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه حركة “حماس” أنها تدرس مقترح تهدئة ينفذ على ثلاث مراحل “للتوصل إلى هدنة مع إسرائيل تنص على وقف الحرب في قطاع غزة لأسابيع”.

وحسب مصدر مقرّب من “حماس”، ومن الوسيطين مصر وقطر، فإن المرحلة الأولى من التهدئة ستشمل إطلاق حماس سراح ما بين 35 إلى 40 محتجزاً إسرائيليا من النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاما.

ومقابل ذلك تفرج إسرائيل عن 200 إلى 300 أسير فلسطيني، دون أن يشمل هذا الرقم الأسرى من ذوي الأحكام العالية، كما تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بواقع 200-300 شاحنة يوميا.

وربطا بالمساعي الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق، أعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط “في الأيام المقبلة”.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية خطة إسرائيلية من 3 مراحل لـ “اليوم التالي” للحرب “تقضي بإنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية كاملة في القطاع، على أن ينشأ في المرحلة الثانية تحالف دولي للدول العربية تشارك فيه السعودية ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى”.

ولفتت إلى أن “هذا التحالف سيكون جزءا من اتفاق التطبيع الإقليمي الذي سيتم توقيعه لاحقا، وسيقف وراء إنشاء هيئة جديدة تسمى السلطة الفلسطينية الجديدة”.

وبشأن المرحلة الثالثة أوضحت الصحيفة “أنها لن تحدث إلا بعد استقرار قطاع غزة ونجاح الهيئة الجديدة، أي السلطة الفلسطينية الجديدة، وسيتم تنفيذ إصلاح شامل أيضًا في عمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك منهاج نظام التعليم الفلسطيني”.

وأكملت: “إذا سارت هذه المرحلة أيضاً على ما يرام، وضمن جدول زمني سيتم تحديده مسبقاً، من سنتين إلى أربع سنوات، فإن إسرائيل ستوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في أراضي السلطة الفلسطينية، بل وستناقش إمكانية نقل مناطق إضافية، لا تتطلب إخلاء المستوطنات، إلى تلك الدولة”.

إلى ذلك طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من المسؤولين في وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بدولة فلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة، وفقا لما ذكره اثنان من المسؤولين الأمريكيين حول هذه المسألة لموقع إكسيوس.

وقال موقع إكسيوس إنه في حين يقول مسؤولون أمريكيون إنه لا يوجد هناك تغيير في السياسة، فإن حقيقة أن وزارة الخارجية تدرس على وجه الدقة مثل هذه الخيارات تشير إلى تحول في التفكير داخل إدارة بايدن بشأن اعتراف محتمل بدولة فلسطينية، وهو أمر بالغ الحساسية سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي.