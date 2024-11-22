جوائز لأفلام فلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي والهرم الذهبي لفيلم روماني

القاهرة: توج الفيلم الروماني (العام الجديد الذي لم يأت أبدا) للمخرج بوجدان موريشانو بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين التي اختتمت اليوم الجمعة.

وحصل الفيلم الروسي (طوابع بريد) للمخرجة ناتاليا نزاروفا على جائزة لجنة التحكيم (الهرم الفضي)، فيما ذهبت جائزة (الهرم البرونزي) لأفضل عمل أول أو ثان للمخرج بيدرو فريري عن فيلم (مالو) من البرازيل.

ونال الفيلم الإيطالي (فيتوريا) جائزة أفضل سيناريو، فيما ذهبت جائزة أفضل إسهام فني مناصفة لفيلمي (آيشا) من تركيا إخراج نجمي سنجاك، و(دخل الربيع يضحك) من مصر إخراج نهى عادل.

وحصلت البرازيلية يارا دي نوفايس على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم (مالو)، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة إلى لي كانغ شينغ من تايوان عن دوره في فيلم (قصر الشمس الزرقاء)، والروسي ماكسيم ستويانوف عن دوره في فيلم (طوابع بريد)، كما نوهت اللجنة بأداء الممثلة الروسية ألينا خويفانوفا في فيلم (طوابع بريد).

ومنحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) جائزتها للفيلم المصري (دخل الربيع يضحك) من إخراج نهى عادل.

وضمت المسابقة 17 فيلما ورأس لجنة تحكيمها المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، بمعاونة ستة أعضاء من تونس وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتايلاند ومصر.

وفي مسابقة الفيلم الفلسطيني التي استحدثت هذه الدورة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، فاز بالجائزة فيلم (أحلام كيلومتر مربع) إخراج قسام صبيح، وحصل على المركز الثاني فيلم (حالة عشق) للمخرجتين كارول منصور ومنى خالدي، وجاء بالمركز الثالث فيلم (أحلام عابرة) للمخرج رشيد مشهراوي.

وفي مسابقة أفلام (المسافة صفر) التي ضمت 22 فيلما قصيرا من غزة، فازت بالجائزة أفلام (جلد ناعم) للمخرج خميس مشهراوي، و(خارج التغطية) للمخرج محمد الشريف، و(يوم دراسي) للمخرج أحمد الدنف.

وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل بالمهرجان الفيلم المصري (أبو زعبل 89) من إخراج بسام مرتضى مناصفة مع الفيلم الفلسطيني (حالة عشق) من إخراج كارول منصور ومنى خالدي.

وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان للفيلم الفلسطيني (حالة عشق)، كما نالت نهى عادل جائزة أفضل مخرجة عن فيلم (دخل الربيع يضحك)، وحصل الفيلم اللبناني (أرزة) على جائزة السيناريو.

وفازت اللبنانية دياموند بوعبود بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (أرزة)، كما نال المغربي محمد خيي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (المرجا الزرقا).

وفاز الفيلم الوثائقي (داهومي) للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بجائزة أفضل فيلم أفريقي، فيما حصل الفيلم المصري (أبو زعبل 89) على جائزة لجنة التحكيم.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الفيلم الصيني (ديفيد) من إخراج كاي شويه وهونغ جيه شي، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (انصراف) للمخرجة السعودية جواهر العامري، كما نوهت اللجنة بالفيلم المصري (الأم والدب) للمخرجة ياسمينا الكمالي.

وفي مسابقة أسبوع النقاد، ذهبت الجائزة للفيلم الفرنسي (ألماس خام) من إخراج أجاث ريدينغر، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الأرجنتيني (سيمون الجبل) من إخراج فيدريكو لويس، ونوهت اللجنة بمستوى الفيلم الوثائقي (أبو زعبل 89).

وكان المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية قد انطلق في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وعرض 194 فيلما ضمن مسابقاته وبرامجه المختلفة.

(رويترز)