جوارديولا : كول بالمر لديه القدرة على التألق في فترة غياب دي بروين

لندن: أكد جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم إنه لا يوجد لديه أي شكوك بشأن قدرات كول بالمر، حيث يبحث المدير الفني عن بديل ليحل محل كيفين دي بروين، الذي سيغيب عن الفريق لخمسة أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ويعتزم دي بروين أن يخضع لعملية جراحية في بلجيكا بعدما تعرض للإصابة في مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الإنكليزي أمام بيرنلي يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن مانشستر سيتي خاض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني، والتي فاز بها الفريق الإنكليزي بركلات الترجيح.

وبدأ بالمر المباراة التي أقيمت في أثينا في مركز الجناح الأيمن وسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي بعد مرور ما يقرب من ساعة، علما بأنه كان سجل هدفا أمام أرسنال في مباراة الدرع الخيرية، ولكن هذا لم يوقف التكهنات بشأن إمكانية رحيل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عن صفوف الفريق.

وبعدما كشف غوارديولا عن أن دي بروين قد لا يعود لكامل جاهزيته حتى شهر شباط/فبراير المقبل، قال إن بالمر وآخرون عليهم أن يثبتوا أنفسهم.

وقال جوارديولا عن بالمر :” ليس من الضروري أن تسألني كم هو جيد. لم أكن في حاجة لأن يسجل بالمر هدفين في مباراتين نهائيتين لأدرك كم هو جيد”.

وأضاف :”كول انضم في الموسم الماضي في لحظة استثنائية، لقد حسم مباراة في كأس الاتحاد الإنكليزي وبعدها أصيب. لم يتمكن من التواجد”.

وأكد “اللعب لمانشستر سيتي ليس بالأمر السهل، في ظل وجود رياض محرز(الذي رحل عن الفريق)، وبرناردو سيلفا، والعديد من اللاعبين”.

وانضم جون ستونز لقائمة المصابين الذين سيغيبون عن مباراة السبت أمام نيوكاسل بعدما أصيب بإصابة عضلية في المران.

بينما يستمر غياب برناردو بسبب المرض، ولكن غوارديولا أعرب عن تفاؤله بأن روبن دياز قد يعود بعدما غاب عن مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وبعد ليلة طويلة قضاها الفريق في أثينا يوم الأربعاء ورحلة العودة إلى إنجلترا، قال غوارديولا إن لاعبيه لن يتدربوا اليوم الجمعة، ولكن بدلا من ذلك سيتم التركيز على التدليك وجلسات الاستشفاء في حمام السباحة.

وقال غوارديولا :” بالطبع نحن جاهزون. نريد مثل هذه التحديات. كل الفرق تريد الفوز علينا، ولدينا صعوبات لعدة أسباب، أهمها الإصابات، ومواعيد المباريات”.

(د ب أ)