جواهر لامعة تطرق أبواب منتخب الجزائر في يونيو

الجزائر- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، عن أبرز مفاجآت المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي سترافقه في معسكر يونيو/ حزيران المقبل، حيث سيكون منتخب محاربي الصحراء على موعد مع مباراتين وديتين ضد كل من رواندا والسويد، كآخر بروفة رسمية قبل استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم وخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام.

وتجمع وسائل الإعلام المحلية، على أن المنتخب الجزائري سيفتقد بعض ركائزه الأساسية في مباراتي الشهر المقبل، وذلك لارتباط هؤلاء اللاعبين بالمشاركة مع أنديتهم في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة منتصف نفس الشهر، مثل صخرة الدفاع رامي بن سبعيني، الذي سيشارك مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، وأيضا ثنائي الترجي التونسي يوسف بلايلي ومحمد الأمين توغاي، وما زاد الطين بلة، معاناة أسماء أخرى من لعنة الإصابة في الأيام القليلة الماضية، في مقدمتهم أحمد قندوسي، والمدافع أحمد توبة، وقلب الوسط النابض إسماعيل بن ناصر، ما دفع بيتكوفيتش للبحث عن دماء جديدة لتعويض المؤكد غيابهم.

ووفقا لما أوردته منصة “عين الرياضية” نقلا عن أحد مصادرها، فواحد من الجواهر الجديدة التي ستزين قائمة أبطال أفريقيا 2019 في تجمع الشهر المقبل، هو لاعب الوسط المتألق مع نادي شارلوروا البلجيكي ياسين تيطراوي، فيما ستكون أشبه بالمكافأة لصاحب الـ21 عاما، بعد انفجار موهبته منذ قدومه من مصنع المواهب الجزائرية أتلتيك بارادو، الذي تخرج من أكاديميته أسماء بوزن رامي بن سبعيني، ويوسف عطال، وهشام بوداوي وآخرين تحولوا بعد ذلك إلى نجوم ومشاهير في الدوري الفرنسي.

وأرجع المصدر سبب اهتمام المدرب السويسري بمتوسط ميدان شارلوروا، أولا للتطور الملحوظ في موهبته ومستواه هذا الموسم، ثانيا لنجاحه في الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي لفريقه، وهذا ما يجعله مؤهلا من الناحية البدنية والفنية للحصول على استدعاء للتواجد مع منتخب الكبار للمرة الأولى في مسيرته، بعد مشاركته مع جُل منتخبات الفئات السنية لثعالب الصحراء، إلى جانب مناسبتين مع كتيبة مجيد بوقرة في كأس العرب قطر 2021، الأمر الذي يعطيه أفضلية على لاعب وسط فينورد روتردام الهولندي رامز زروقي، لتعويض غياب مايسترو سيراميكا كيلوباترا، وذلك بالتزامن مع القفزة الملموسة في قيمته السوقية، من 1.2 مليون يورو في فترة ما بعد ضمه من بارادو في شتاء 2024، إلى 3.5 مليون بنفس العملة في هذه الأثناء.

في نفس السياق، نقلت بعض الصحف والمواقع الجزائرية عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، لم يُفصح عن هويته، أن تيطراوي لن يكون الوجه الجديد المحتمل رؤيته في وديتي روندا والسويد، بل ستكون هناك أسماء أخرى من الدوري المحلي ومن المحترفين في أوروبا، أوفرهم حظا جوكر نادي باري الإيطالي مهدي دروفال، الذي بصم على واحد من أفضل مواسمه في مشواره الاحترافي، بالرغم من التراجع الطفيف في مستواه في الآونة الأخيرة، تأثرا بالهجمات العنصرية والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الأسابيع الماضية، ويتساوى معه في الحظوظ هداف الدوري الجزائري عادل بولبنية، كبديل إستراتيجي للجناح الأيسر المهاجم يوسف بلايلي.