جوتا يمنح ليفربول التعادل 1-1 أمام فورست المتألق

نوتنغهام (إنكلترا): منح هدف البديل ديوغو جوتا بضربة رأس في الشوط الثاني ليفربول التعادل 1-1 مع مضيفه نوتنغهام فورست اليوم الثلاثاء، ليواصل متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ابتعاده بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

وتقدم فورست، الذي يستمتع بموسم رائع بعد أن تجنب الهبوط بصعوبة بالغة الموسم الماضي، بهدف في أجواء مثيرة في ملعب سيتي غراوند عن طريق مهاجمه الرائع كريس وود بعد ثماني دقائق فقط من بداية المباراة.

وبدا أن ليفربول، الذي جاءت هزيمته الوحيدة في الدوري هذا الموسم أمام ضيفه فورست في سبتمبر/ أيلول الماضي، في طريقه لخسارة جديدة قبل أن يسجل جوتا هدف التعادل في الدقيقة 66 من ركلة ركنية.

وكان جوتا ومحمد صلاح قريبين من انتزاع الفوز لليفربول في وقت متأخر من المباراة، لكن حارس مرمى الفريق المضيف ماتس سيلز كان في أفضل حالاته.

(رويترز)